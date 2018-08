BELFORTE - Venerdì alle 21,30 un incontro per parlare di sisma e ripartenza. Nel ricordo di Milva Dossena, in prima linea dopo le scosse del 2016

“Una stella è andata in cielo”. È questo il titolo dell’evento in programma venerdì 10 agosto alle 21,30 nel giardino dell’ex chiesa di San Sebastiano a Belforte. Una serata in cui si conosceranno diverse realtà che si sono rese utili ai centri colpiti dal sisma. Un evento misto di poesia e immagini di bellezza per portare un messaggio di rinascita dopo il terremoto. Tutto sotto il cielo della notte di San Lorenzo. L’idea nasce per ricordare la figura di una donna e al tempo stesso la forza, la spinta al bene delle persone che credono che in questa vita il contributo di uno possa mettere in moto la solidarietà di molti. Si chiamava Milva Dossena, era di Galgagnano in provincia di Lodi, ed è scomparsa il 15 febbraio scorso. Donna impegnata come volontaria del centro antiviolenza di Lodi, si è mossa in prima linea quando ad ottobre 2016 la nostra terra è stata colpita dal sisma, acquistando prodotti di aziende enogastronomiche marchigiane e mettendo in contatto associazioni e comuni per inviare aiuti nelle città terremotate. Milva amava molto le Marche e il maceratese in particolare, lo visitava ogni estate. Quella che si svolgerà a Belforte, non sarà una semplice serata “celebrativa” ma un momento di socialità e di ripartenza, un’occasione per ringraziare l’impegno di Milva e della sua famiglia con un evento che racchiude i suoi interessi e quelli di cittadini che impiegano una parte del loro tempo a favore della comunità. Alla serata interverranno Lucia Nardi, poetessa e art director, Gabriella Accoramboni de “La voce del cuore per la chirurgia”. Il documentarista Manuele Mandolesi, regista del video “La Vulnerabilità della Bellezza”, spiegherà la nascita del suo progetto presentando il teaser del docufilm girato nei luoghi del sisma. Sarà poi trasmessa una video-testimonianza dei volontari “Operativi al massimo” di Lodi. La giovane vissana Alessandra Antonini parlerà del progetto #vitadipaese e di come dal dramma si possa passare alla rinascita. Sarà presente Roberto Paoloni, sindaco di Belforte, che ha appoggiato l’idea della serata insieme al presidente della Pro Loco, Alessandro Trucchia. Al termine dell’evento ci sarà una degustazione di dolci offerti dal panificio locale Montanari e di vernaccia. Per l’occasione, grazie alla collaborazione di Alfonso Caputo, sarà possibile visitare la mostra personale “Path to harmony” di Ravikumar Kashi, India, esposta negli spazi del museo Midac di San Sebastiano. L’evento sarà presentato da Barbara Olmai e Giulia Sancricca.