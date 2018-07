LORO PICENO - Allegria e commozione alla cena di gala a Villa Anitori con ospite Piero Massimo Macchini in veste di "esperto di Marche-ting" e tanti amici e collaboratori del fondatore

di Gabriele Censi

“Il business è fatto da uomini”, su questo tema si è sviluppata la festa in grande stile di Ram System giunta a 25 anni di attività. Robertino Paoloni, direttore generale e fondatore della Ram System srl, ha scelto il territorio e la splendida Villa Anitori di Loro Piceno per la serata in compagnia di collaboratori, clienti e fornitori, ma sopratutto amici. Ospite Piero Massimo Macchini in veste di esperto di “marche-ting” per ironizzare sul mondo del business. Buon cibo, buona musica e una torta a completare l’evento celebrativo dell’azienda fondata nel 1993 , da esperienze maturate nel mondo della promozione e della grafica. Commozione per Robertino Paoloni: «Si sono avvicendati dei ricordi particolari, sono partito insieme ad altri due soci con l’aiuto morale e finanziario dei miei genitori. Mi sono concentrato sul lavoro e le cose sono venute da sé».

Fin dagli inizi l’azienda è stata partner di importanti marchi leader della comunicazione visiva. Alla festa non sono mancati partner storici come Mario Picchio già presidente di Roland Italia: «Un successo dovuto alla caparbietà del fondatore. Ho regalato a Robertino un ulivo, perchè è una pianta longeva e gli auguro un futuro lunghissimo affinche lui sia un grande giardiniere delle piante che ha intorno a sé». «Alla base del nostro rapporto – dice Edoardo Elmi, presidente di Guandong – c’è l’amicizia senza un rapporto di verità e trasparenza le cose non durano. Uno curioso come Robertino tutte le novità le fa sue». Fin dall’avvio in amministrazione c’è Antonella Taborri che nonostante 25 anni insieme continua a chiamarlo” il signor Paoloni”: «C’è un rapporto di rispetto, lui è molto attento alle esigenze di noi dipendenti». Dal 1997 in Ram il tecnico settore hardware Mirko Passarini: «Eravamo una piccola ditta di informatica e piano piano siamo cresciuti nel settore grafico. Con l’impegno e l’entusiasmo si ottengono grandi cose»

Lo slogan della squadra Ram System è “con Noi si Cresce” , in questa frase si evince lo spirito che anima il lavoro quotidiano dell’azienda e la voglia di crescere insieme ai propri partner e della aziende che ogni giorno si avvolgono dei suoi servizi. Il direttore generale festeggia i suoi 25 anni di attività puntando oggi più che mai alla formazione dei giovani ne è un esempio la presenza nell’azienda di quasi un intero organico al di sotto dei 40 anni. Questi 25 anni di attività hanno portato la Ram System ad essere punto di riferimento per le aziende del centro Italia del settore, al quale si affidano sempre più professionisti.