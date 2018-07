VOLLEY - L'azienda con sede a Loreto è guidata da maceratesi. L'amministratrice Emiliana Menghi: «Ora se ne parla solo per i fatti di cronaca ma qui si vive bene e si fa sport per i giovani». Il vice presidente Gianluca Tittarelli: «Puntiamo a restare in A2»

Un percorso destinato ad incontrarsi, nascono entrambe negli anni ’80 e salgono le vette dell’eccellenza nei loro settori: la pallavolo Macerata si prepara al grande salto nella prestigiosa A2, un lungo cammino di 34 anni con il traguardo raggiunto lo scorso anno e la volontà di non mollare. A supporto della dirigenza arriva anche un nuovo main sponsor che proprio in nome della maceratesità ha scelto di affiancare la squadra con l’obiettivo di confermarsi.

Si tratta di Menghi Shoes & Co, con sede a Loreto e guidata da Emiliana Menghi: «Per noi – dice l’amministratore unico dell’azienda calzaturiera – è un prestigio aziendale affiancare il nostro marchio, ma ci siamo sentiti in dovere più degli altri perché siamo maceratesi e i ragazzi della pallavolo che gireranno tutte le parti d’Italia porteranno in alto il nome della città che ultimamente è nominata purtroppo per i noti fatti di cronaca. Macerata è una città vivibile dove si può fare sport per i giovani e i bambini». La crisi del settore non ha coinvolto l’azienda che ha conquistato i mercati mondiali anticipando il trend delle calzature e degli accessori in materiale plastico: stivali da pioggia, ballerine, sandali, infradito, ma anche décolleté glam chic e borse di ogni foggia. Così i titolari si sono sentiti in dovere più degli altri di fare qualcosa per la loro città.

Il vice presidente della “Menghi Shoes Macerata”, questo il nome che figurerà sulle nuove maglie, Gianluca Tittarelli, si dichiara soddisfatto: «Ci presentiamo con una squadra attrezzata. Siamo una matricola, puntiamo a difendere la nostra imbattibilità interna. Sarà molto difficile, il livello è alto ma vogliamo fare bene: ringraziamo questa bella azienda sana e del territorio». Presenti nella sede della Menghi Shoes anche alcuni dei giocatori e dirigenti della squadra che ha come punto di forza per la stagione al via il 14 ottobre (la preparazione dal 20 agosto) il russo Igor Tiurin.