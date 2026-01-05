Sono passati 6 anni dalla morte del giovanissimo Mattia Perini, il 16enne civitanovese morto il 9 gennaio del 2020 alla stazione di Loreto, investito da un treno in transito. Il dolore profondo per quella perdita è diventato per il papà Giordano, motivo di ricerca di verità e voglia di ricordare quel figlio che aveva un futuro tutto da scrivere.

A questo scopo nasce “La notte dell’Angelo” un evento organizzato proprio nell’anniversario della morte, alle 21 al teatro Cecchetti di Civitanova. Sarà presentato il libro “Un battito che continua” scritto da Giordano Perini per ricordare il figlio.

Sul palco, si alterneranno momenti di spettacolo e testimonianze con l’intento di raccontare Mattia e il segno che ha lasciato nella vita di chi lo ha conosciuto. La direzione artistica è curata dalla Krisda Eventi. La serata è realizzata con il patrocinio e il contributo del comune e dell’azienda Teatri di Civitanova. L’iniziativa ha anche l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’uso consapevole del telefono cellulare e sull’importanza di evitare l’uso di cuffie auricolari in situazione potenzialmente pericolose. La serata è aperta alla cittadinanza, l’ingresso è libero, ad offerta.

L’intero ricavato sarà finalizzato all’acquisto di un defibrillatore da destinare all’associazione sportiva Dietmoving, allenamenti di camminata metabolica.