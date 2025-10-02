Notte di proteste, traffico paralizzato.
Pro Pal in strada per la Flotilla
ad Ancona e Macerata

GAZA - Il presidio fisso nel capoluogo ha tenuto un flash mob davanti al porto, in seguito al blocco da parte delle autorità israeliane della flotta di imbarcazioni dirette verso la Palestina. Attese migliaia di persone per le manifestazioni in programma per oggi e domani. Anche a Macerata ieri sera una manifestazione spontanea in piazza della Libertà

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La manifestazione Pro Pal

Proteste Pro Pal in tutta Italia, si accende anche Ancona. Questa sera, in seguito al blocco della Flotilla diretta verso la Palestina da parte delle autorità israeliane, il presidio fisso degli attivisti ad Ancona in piazza del Crocifisso ha tenuto un’assemblea ed é poi sceso in strada tra le auto, paralizzando il traffico in via Guglielmo Marconi, davanti al porto.

Il presidio è in piazza da sabato scorso e rappresenta un punto di riferimento stabile per attivisti, associazioni e semplici cittadini. Rimarrà anche stanotte.

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Gli attivisti bloccano il traffico

La mobilitazione non si ferma. Già domani, giovedì, è previsto un nuovo presidio alle 17 in piazza Roma, nel cuore del centro cittadino. E venerdì sarà la giornata dello sciopero: alle 16 il movimento tornerà agli Archi per dare il via a un corteo cittadino e a un blocco nell’ambito dello sciopero generale nazionale.

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La protesta a Macerata

Anche a Macerata ieri sera, intorno alle 23.15, un gruppo di manifestanti si è radunato spontaneamente in piazza della Libertà per far sentire la propria voce. E stasera i sanitari dell’ospedale scendono in strada per partecipare all’iniziativa nazionale “100 ospedali per Gaza”: come a Civitanova (leggi l’articolo), l’Ast non ha dato il via libera a manifestare nei pressi del nosocomio, per cui i partecipanti si sono dati appuntamento in corso Cairoli a partire dalle 21. Stessa cosa a San Severino: la manifestazione si terrà in piazzale del Commercio.

 

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Prosegue il presidio permanente a sostegno della Global Sumud Flottilla


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