Proteste Pro Pal in tutta Italia, si accende anche Ancona. Questa sera, in seguito al blocco della Flotilla diretta verso la Palestina da parte delle autorità israeliane, il presidio fisso degli attivisti ad Ancona in piazza del Crocifisso ha tenuto un’assemblea ed é poi sceso in strada tra le auto, paralizzando il traffico in via Guglielmo Marconi, davanti al porto.

Il presidio è in piazza da sabato scorso e rappresenta un punto di riferimento stabile per attivisti, associazioni e semplici cittadini. Rimarrà anche stanotte.

La mobilitazione non si ferma. Già domani, giovedì, è previsto un nuovo presidio alle 17 in piazza Roma, nel cuore del centro cittadino. E venerdì sarà la giornata dello sciopero: alle 16 il movimento tornerà agli Archi per dare il via a un corteo cittadino e a un blocco nell’ambito dello sciopero generale nazionale.

Anche a Macerata ieri sera, intorno alle 23.15, un gruppo di manifestanti si è radunato spontaneamente in piazza della Libertà per far sentire la propria voce. E stasera i sanitari dell’ospedale scendono in strada per partecipare all’iniziativa nazionale “100 ospedali per Gaza”: come a Civitanova (leggi l’articolo), l’Ast non ha dato il via libera a manifestare nei pressi del nosocomio, per cui i partecipanti si sono dati appuntamento in corso Cairoli a partire dalle 21. Stessa cosa a San Severino: la manifestazione si terrà in piazzale del Commercio.