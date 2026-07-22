Futura Park Festival chiude e tira le somme. «Il festival a richiamato un pubblico numeroso e partecipe – dicono dal Comune -, trasformando Appignano in uno dei punti di riferimento dell’estate marchigiana dedicata a musica, aggregazione e intrattenimento per i giovani in particolare, e per tutte le età. Le due serate di venerdì e sabato scorsi hanno fatto registrare un bilancio più che positivo, confermando la validità di un format originale e coinvolgente, pensato per offrire un’esperienza che andasse oltre il semplice concerto. Il pubblico ha accolto con entusiasmo la variegata proposta artistica, apprezzando la qualità degli artisti in lineup, la varietà delle attrazioni e l’atmosfera costruita intorno al festival, capace di unire musica, energia e voglia di stare insieme fino a tarda notte».

Il Comune parla anche della «partecipazione di tanti turisti, che hanno scelto Appignano per vivere da vicino l’atmosfera del festival e scoprire il territorio attraverso la musica e l’intrattenimento. Particolarmente apprezzata anche l’area food, insieme alle numerose attività collaterali che hanno contribuito a rendere il festival un’esperienza adatta a un pubblico ampio e trasversale, coinvolgendo giovani, grandi e piccini in un clima di festa condivisa».

Per l’associazione Cardonas, ideatrice e organizzatrice dell’evento, «il risultato rappresenta una soddisfazione enorme e il riconoscimento concreto di un lavoro nato dalla passione e dall’impegno di un gruppo di giovani del territorio. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al sindaco di Appignano, Mariano Calamita, e a tutta l’amministrazione comunale per il sostegno e la fiducia dimostrati fin dall’inizio, sottolineando come il successo della prima edizione sia stato possibile grazie alla collaborazione istituzionale».

L’associazione ha inoltre espresso gratitudine «ai quasi 80 ragazzi che hanno dedicato tempo, energia e competenze alla riuscita della manifestazione, contribuendo in modo decisivo alla realizzazione di un progetto ambizioso e fortemente identitario. Siamo già al lavoro per la seconda edizione, con l’obiettivo di crescere ancora e consolidare il festival come appuntamento fisso dell’estate appignanese».