Rissa sul lungomare centro di Civitanova, tre denunciati. Erano circa le 20,15 quando mercoledì scorso quando due ragazzi si sono picchiati lungo viale Matteotti, davanti ai tanti passanti che a quell’ora frequentano il lungomare.

Ad affrontarsi tra gli stabilimenti Galliano e Hosvi un 23enne che vive a Civitanova e un 20enne senza fissa dimora, entrambi marocchini. Ad un tratto le cose tra i due sono degenerate ed hanno iniziato a picchiarsi. Chi stava assistendo alla scena ha chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Civitanova e la polizia. I militari hanno rintracciato i due giovani che in un primo momento hanno rifiutato di fornire le generalità. Poi hanno collaborato con i militari. I due sono stati denunciati.

Con loro c’era anche una giovane di 16 anni di Senigallia che, oltre a rifiutarsi di fornire ai carabinieri le generalità, si è rivolta loro in modo oltraggioso. I militari sono comunque riusciti ad identificarla ed è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale.