Rissa sul lungomare, tre denunce.
Nei guai anche una 16enne
CIVITANOVA – L'episodio è avvenuto la sera di mercoledì in viale Matteotti. I carabinieri hanno identificato un 23enne e un 20enne e una minore, che si è rivolta ai militari in modo oltraggioso
Rissa sul lungomare centro di Civitanova, tre denunciati. Erano circa le 20,15 quando mercoledì scorso quando due ragazzi si sono picchiati lungo viale Matteotti, davanti ai tanti passanti che a quell’ora frequentano il lungomare.
Ad affrontarsi tra gli stabilimenti Galliano e Hosvi un 23enne che vive a Civitanova e un 20enne senza fissa dimora, entrambi marocchini. Ad un tratto le cose tra i due sono degenerate ed hanno iniziato a picchiarsi. Chi stava assistendo alla scena ha chiamato le forze dell’ordine.
Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Civitanova e la polizia. I militari hanno rintracciato i due giovani che in un primo momento hanno rifiutato di fornire le generalità. Poi hanno collaborato con i militari. I due sono stati denunciati.
Con loro c’era anche una giovane di 16 anni di Senigallia che, oltre a rifiutarsi di fornire ai carabinieri le generalità, si è rivolta loro in modo oltraggioso. I militari sono comunque riusciti ad identificarla ed è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale.
Oh barbara fanciulla dei galli senoni di Brenno saccheggiator di Roma andavi perlomeno sculacciata.
La caratteristica dei carabinieri non sta ovviamente nel mantenere l’autocontrollo, ma nel non farlo perdere a coloro che fermano.
#CivitaCiaraBronx