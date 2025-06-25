Tre corone di alloro, tre luoghi simbolici, un’unica memoria condivisa. Domenica Civitanova Marche celebra l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, rendendo omaggio all’impresa dei soldati polacchi del reggimento “Lancieri dei Carpazi”, protagonisti dell’avanzata alleata lungo il Chienti nel giugno del 1944.

Il programma, promosso dalla presidenza del Consiglio comunale in collaborazione con Anpi Civitanova, provincia di Macerata e associazioni combattentistiche e d’arma, prevede tre tappe commemorative: alle 10,30, ritrovo a Santa Maria Apparente, dove sarà deposta una corona presso la targa dedicata al soldato polacco caduto il 29 giugno 1944, il cui nome resta sconosciuto. Alle 11, nuova sosta sul ponte di Madonna degli Angeli, a Civitanova Alta, per ricordare il passaggio dei mezzi corazzati alleati lungo la strada provinciale. Alle 11,30, chiusura della cerimonia in piazza Gramsci, con l’omaggio alla lapide della Liberazione di Civitanova.