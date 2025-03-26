L’Alzheimer in un libro illustrato. Si intitola “Sergio” e verrà presentato venerdì 28 marzo alle 18 alla biblioteca di Loro Piceno. Si tratta di un volume scritto da Dick Kits e illustrato da Davide Mecozzi che affronta con grande sensibilità la tematica dell’Alzheimer.

L’iniziativa, aperta a tutti, è la prima di tanti appuntamenti previsti nell’ambito del progetto “Star bene insieme”, che vede la collaborazione tra l’associazione Afam Alzheimer Uniti Marche Odv, l’Impresa sociale cambiamenti, le Avulss dei Comuni di Loro Piceno, Urbisaglia e le amministrazioni comunali dei Comuni di Loro Piceno, Urbisaglia e Colmurano.

Con la presentazione del libro gli organizzatori vogliono anche celebrare un anno di attività e di collaborazione: «Un grande lavoro di squadra – evidenziano – che ha portato risultati incredibili e concreti per contrastare l’isolamento sociale e il decadimento cognitivo degli anziani. Il progetto ha visto una partecipazione attiva e crescente da parte della comunità al Centro d’incontro dove si sono svolte sessioni di stimolazione cognitiva, musico-terapia, riattivazione muscolare, laboratori creativi. Le famiglie dei partecipanti hanno notato miglioramenti reali nei propri cari, sia dal punto di vista emotivo che cognitivo». A conferma dell’impegno del progetto nell’opera di sensibilizzazione, sono previsti una serie di incontri pubblici che coinvolgeranno la comunità locale.

Per informazioni: afam.marche@gmail.com o 377.9841431