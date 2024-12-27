Domenica 29 dicembre alle 17, al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta arriva il secondo appuntamento della rassegna “A teatro con mamma e papà'”, la stagione di spettacoli per bambini e famiglie del comune di Civitanova organizzata in collaborazione con Proscenio.

Dopo il successo del primo appuntamento sold out, le prenotazioni stanno fioccando anche per il secondo, che vedrà in scena la compagnia “Nata Teatro” di Arezzo con lo spettacolo Il gatto con gli stivali, la loro ultimissima produzione, che mescola teatro d’attore e di figura (i pupazzi sono della bravissima Roberta Socci).

Lo spettacolo vede in scena Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini, per la regia di Livio Valenti. Dalla fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante con una fantastica e inaspettata storia d’amore.

«Ancora bagnati dalle luci del Natale e aspettando l’ultimo dell’anno – dice il direttore artistico Marco Renzi – sarà più bello ridere e sognare insieme a teatro. Sarà un’altra domenica di festa, come tutte quelle della stagione che il pubblico civitanovese ha imparato ad amare e aspettare con impazienza». I biglietti sono acquistabili in prevendita su Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati o alla biglietteria dei teatri Rossini e Annibal Caro. E’ possibile prenotare i biglietti la mattina del sabato e della domenica di spettacolo, chiamando il numero 331 4022876.