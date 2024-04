«A due anni di distanza nulla si sa della variante per il Centro per l’autismo per il Paolo Ricci, si portano avanti solo varianti senza interesse pubblico. Abbiamo consegnato questa mattina al coordinatore della protesta contro le lottizzazioni Cristallo e Agriforest le firme che abbiamo raccolto».

Siamo Civitanova ribadisce il proprio sostegno alla protesta in atto contro le varianti e attraverso le consigliere Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi ribadisce la contrarietà all’urbanistica messa in atto dall’amministrazione: «Abbiamo sempre denunciato la scellerata politica urbanistica che Civitanova e i suoi cittadini subiscono da 7 anni, le delibere urbanistiche non perseguono mai un fine pubblico, ma solamente accontentano i privati di turno che chiedono supermercati, capannoni (anche in zona esondabile), cambi di destinazione d’uso per togliere sempre verde, vivibilità e viabilità alla nostra città».

«Questa mattina – continuano Squadroni e Bianchi – abbiamo presentato un’interrogazione per conoscere a che punto sia l’iter di redazione della variante finalizzata alla realizzazione del centro per l’autismo, nonché i tempi previsti per l’adozione della variante. Nel 2021 la giunta prendeva atto della bozza di variante dopo la richiesta pervenuta dall’istituto Paolo Ricci. L’assessore all’urbanistica nel corso del consiglio comunale del 22 dicembre diceva “adesso verrà fatta la variante”, ma nulla si è saputo e tante famiglie sono in attesa di un aiuto concreto che solamente l’esistenza di una struttura può dare. Basta parole e comunicati referenziali».

A denunciare invece le lacune dell’Albo pretorio del comune è il capogruppo del Pd Francesco Micucci che evidenzia come a distanza di mesi non compaia alcun atto in merito alla revoca delle deleghe all’assessora Manola Gironacci: «Non sono pubblicati all’albo pretorio né risultano inseriti nella sezione ‘Trasparenza amministrativa’ del sito internet dell’ente pubblico, i decreti con cui il sindaco Fabrizio Ciarapica ha ritirato le deleghe di assessore al turismo a Manola Gironacci. Né il primo, né il secondo integrativo e nemmeno il terzo provvedimento sono consultabili on line da chi volesse leggere gli atti ufficiali con cui è stata sfiduciata una dei membri dell’amministrazione Ciarapica».

«In barba alle leggi sulla trasparenza il comune di Civitanova, complici i suoi amministratori e la categoria dei dirigenti, in primis il segretario generale, se ne infischiano di usare i canali ufficiali per informare la città – denuncia Micucci – sulla vicenda che coinvolge l’ex assessore Gironacci, e che ha generato anche una causa al Tar, esistono infatti solo note emesse dallo staff comunicazione del sindaco e notizie dei media. Anche della sentenza emessa il 21 marzo 2023 dai giudici del Tar, che ha dato ragione alla Gironacci, non si rileva traccia nel sito. Eppure, essendo state pagate con i soldi dei cittadini le spese legali della causa, alla fine della quale il verdetto del collegio giudicante ha stroncato l’impalcatura tecnica di ben due decreti, sarebbe auspicabile si potessero consultare sia le ragioni giuridiche che hanno visto il sindaco soccombere, sia i suoi provvedimenti: quello emesso il 30 settembre del 2023 per sfiduciare in prima battuta la Gironacci, l’integrazione del 19 gennaio 2024 chiesta a Ciarapica dai giudici che avevano contestato la mancanza di solide giustificazioni che appoggiassero il ritiro delle deleghe, e quello del 3 aprile 2024, con cui il sindaco ha di nuovo defenestrato il suo assessore. Nessuno a Palazzo Sforza sente l’esigenza di rispondere alle leggi sulla trasparenza».