Va all’isola ecologica per consegnare alcuni rifiuti, ma la sua auto si sfrena e lo investe passandogli sopra il piede. È finito in ospedale un uomo di 68 anni residente a Civitanova che questa mattina poco dopo le 9 si è recato nell’isola ecologica del Cosmari in via Fontanelle per gettare alcuni materiali.

L’uomo aveva parcheggiato la sua Kia in prossimità della rampa per accedere ai cassonetti ed è sceso, forse per capire bene dove dover gettare i rifiuti, ma la sua auto si è sfrenata e a marcia indietro gli è passata sopra al piede per poi finire la corsa sopra il muretto della recinzione.

Il 67enne, nonostante l’urto non è grave ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto per rilevare l’incidente la pattuglia antinfortunistica della polizia municipale di Civitanova.

(l. b.)