Spaccio di eroina, arrestato un 35enne fermato dalla Guardia di finanza a Civitanova. L’uomo, Mohamed Bahri, tunisino, è stato trovato con tre grammi di eroina, per un totale di undici dosi. I finanzieri lo hanno arrestato e sabato si è svolta la direttissima al tribunale di Macerata davanti al giudice Domenico Potetti. Nel corso dell’udienza il 35enne, assistito dall’avvocato Michela Splendiani, ha deciso di patteggiare. Alla fine ha patteggiato un anno, pena sospesa. Inoltre, essendo il 35enne irregolarmente in Italia, è stato chiesto il nullaosta all’espulsione. In udienza l’accusa era sostenuta dal pm Stefano Lanari.

(redazione CM)