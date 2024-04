L’emozione dello sport si unisce alla solidarietà nel torneo di padel “In Campo per il Salesi”, un evento organizzato da Padel Torresi in collaborazione con Cronache Maceratesi, che si terrà dal 10 al 12 maggio a Macerata.

L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi a sostegno della Fondazione Salesi Onlus, che opera affinché l’ospedale pediatrico di Ancona sia un luogo di cura dove il bambino non viva la degenza in modo traumatico e si senta a proprio agio, nonostante le difficoltà del ricovero. Il torneo si propone di sensibilizzare la comunità locale sull’importanza della solidarietà e dell’aiuto reciproco e raccoglierà fondi per sostenere le attività della Fondazione.

Il torneo si svolgerà seguendo un formato dinamico. Le coppie partecipanti, composte liberamente, si sfideranno in un torneo a gironi con tabellone finale. Le partite avranno inizio venerdì 10 maggio alle 18 e continueranno fino al pomeriggio di domenica 12 maggio. Saranno tre giorni intensi, caratterizzati da competizione, divertimento e, soprattutto, spirito di squadra.

Ogni partecipante riceverà gadget personalizzati e la maglietta ufficiale del torneo. Inoltre, i vincitori avranno l’opportunità di portare a casa prestigiosi premi, ma il vero premio sarà sapere di aver contribuito a migliorare la vita dei bambini assistiti dalla Fondazione Salesi Onlus.

Invitiamo quindi tutti gli appassionati di padel, ma anche coloro che desiderano sostenere una causa meritevole, a partecipare attivamente al torneo “In Campo per il Salesi”. Ogni partita sarà un passo in avanti verso un futuro migliore per i bambini malati e un segno tangibile della forza della solidarietà che unisce la nostra comunità.

E’ possibile iscriversi contattando il Centro padel Torresi al numero 392 069 3425