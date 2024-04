«Si chiamerebbero “interventi di manutenzione straordinaria urgenti”. E meno male che erano urgenti, altrimenti il fatto che ci sia un anno di ritardo sulla consegna dei lavori sarebbe davvero preoccupante». Così Raffaele Anselmi, capogruppo di Monte San Martino tra la gente ed esponente di Fratelli d’Italia, in merito ai lavori che stanno interessando la strada comunale Grazie, il cui termine era previsto per il 20 aprile 2023.

«Avevo manifestato già l’anno scorso tutto il mio disappunto per il fatto che i lavori si fossero fermati per oltre un mese e mezzo. La misura, adesso, è veramente colma – tuona Anselmi – tra poco la prevista data di fine lavori “festeggerà” un anno e in tutto questo tempo sono cresciuti a dismisura i disagi per i cittadini e gli utenti della strada. Un’arteria decisamente importante, dato che è l’unica circonvallazione percorribile dell’intero paese, oltre ad essere la deviazione per i mezzi pesanti superiori a 35 quintali. In tutto questo tempo, sono inevitabilmente aumentati anche i disagi per i lavoratori pendolari, visto che stiamo parlando dell’unica strada che porta verso il Fermano. E’ comprensibile che ci possano essere stati dei ritardi dovuti al maltempo o a quant’altro, ma un anno di ritardo non si può accettare. L’Anas deve spiegare ai cittadini il motivo per il quale i lavori non sono stati ancora completati e, per fare chiarezza su tutta la vicenda, chiederò un incontro con l’assessore regionale Francesco Baldelli per fare il punto della situazione e cercare di dare una svolta a questa vicenda dagli aspetti kafkiani che tanto disagio sta creando a chi per necessità si trova costretto a percorrere quel tratto di strada».