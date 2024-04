di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Auto imbocca contro il senso di marcia la superstrada e si scontra con una vettura in uscita. Frontale attorno alle 11.50, un uomo alla guida di una Dacia Sandero ha percorso in senso opposto l’uscita della Civitanova Foligno prendendola come un accesso.

Forse confuso dalle nuove rotatorie, anziché percorrere la rotonda ed entrare dal lato nord, è entrato dalla rampa di uscita centrale, quella che convoglia il traffico diretto verso il centro e verso il nord. In quel momento però stava per immettersi sulla statale 16 una Punto condotta da una ragazza. Fortunatamente lieve l’impatto fra i due veicoli. Entrambi i conducenti sono usciti dalle vetture senza aiuti ed erano coscienti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce verde per soccorrere la conducente della Punto e condurla in ospedale per accertamenti. Rilievi da parte della polizia stradale di Camerino.