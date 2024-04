Il mare incontra la montagna, a Monte Cavallo un convegno per sottolineare le potenzialità dei territori in rete. Si svolgerà sabato 6 aprile una giornata fra i sapori e le potenzialità turistiche dei sistemi montani e balneari.

L’appuntamento di Monte Cavallo, voluto dal sindaco Pietro Cercoli in collaborazione con i titolari del ristorante Il “Nido dell’aquila “con gli chef Chef Renzo e Clarissa Budassi, intende proseguire un percorso ideato dal consigliere comunale di Civitanova Gianluca Crocetti e che lo scorso febbraio ha portato alla cena evento “Dai monti Sibillini al mar Adriatico”, con l’inedito connubio tra pesce e tartufo nero pregiato, quale rappresentazione dell’interazione vincente tra le diverse vocazioni del territorio. La conferenza sarà introdotta da Gianluca Crocetti, consigliere comunale di Civitanova, ideatore dell’iniziativa e vedrà la presenza di Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione, Pierpaolo Borroni, consigliere regionale di Fdi, Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova, Andrea Agostini, presidente di Marche Cultura, Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina e presidente dell’unione montana Marca di Camerino, Pietro Cecoli, sindaco di Monte Cavallo. La partecipazione dell’ospite speciale Tony Sasa, titolare dell’enoteca Pontevecchio a Firenze e manager della tenuta toscana Il Palagio, porterà una preziosa testimonianza per la parte di promozione a livello internazionale.

La mattinata, in programma presso il ristorante Nido dell’aquila, sarà allietata dalla performance scenografica del sommelier del tartufo Daniele Violoni, in arte “The lord of truffle” e dalla lettura enogastronomica del giornalista Carlo Cambi. A loro si affiancheranno gli esponenti della comunità locale Aroldo Curzi Mattei, imprenditore, Mosé Ambrosi, titolare della cantina Fontezoppa, Marco Medori, presidente di fondazione italiana sommelier e Ludvina Cinti, presidente dell’associazione La terra trema noi no. Alla conferenza seguirà un pranzo conviviale, con un menù di specialità locali, curato dallo chef. L’evento è patrocinato dal comune di Monte Cavallo, Pieve Torina e Comunità Montana