Il centro estetico Lato Positivo a Macerata festeggia il suo decimo compleanno.

«In questi dieci anni – spiega Laura Pietrella, titolare del centro estetico – ho continuamente approfondito le mie conoscenze in ambito estetico e selezionato i prodotti più performanti per garantire alla mia clientela la migliore esperienza di benessere. Dai servizi beauty come manicure e pedicure, ai trattamenti viso e corpo specialistici, fino ad arrivare alle intense esperienze dei trucchi sposa: ogni attimo per me è stato prezioso. Oggi questo è un grande traguardo per la mia attività, e sento la necessità di ringraziare tutti i clienti che mi hanno scelto: è con loro che, giorno dopo giorno, si è instaurato un rapporto speciale.

Un grazie particolare va anche al supporto del fantastico team di parrucchieri di Amays, con il quale ho condiviso questo percorso. Ringrazio ognuno di voi per essere stato parte di questa avventura e guardo con entusiasmo verso un futuro ricco di nuove proposte. Per questo per festeggiare insieme nel mese di aprile ci saranno fantastiche novità sia per i trattamenti viso sia per i trattamenti corpo».

Lato Positivo – via G.B. Contini 42, Macerata Tel. 333 7929397

