di Monia Orazi

Il tribunale di Macerata ha proposto un accordo transattivo, con Cosmari che dovrebbe sborsare 50mila euro di soldi pubblici, per chiudere con il primo in graduatoria che ha presentato ricorso, la vicenda del primo concorso per scegliere il nuovo direttore generale, annullato dopo la conclusione delle selezioni e la formazione della graduatoria nel dicembre 2021. All’epoca il presidente Cosmari era l’allora sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, la motivazione addotta per annullare una procedura di concorso che conti alla mano ha richiesto circa centomila euro di spesa, era stata che i quattro idonei individuati dopo la selezione, non avevano titoli adeguati per succedere all’ex direttore Giuseppe Giampaoli, oggi vicepresidente del consorzio. «Meglio fare una brutta figura che andare avanti con un bando così», la spiegazione allora data dallo stesso Giampaoli.

A maggio del 2022 Roberto Pierantoni, dirigente pubblico originario di Corridonia, attuale direttore della camera di commercio di Campobasso in Molise, primo in graduatoria, assistito dall’avvocato Angelo Tenaglia del foro di Pescara, aveva inviato una diffida chiedendo di rendere esecutiva la graduatoria. Il Cosmari non aveva modificato la sua posizione a riguardo e Tenaglia ha avviato per conto del suo assistito, un contenzioso giudiziario per chiedere di revocare l’annullamento del concorso deciso dal cda Cosmari e di nominare il direttore generale, inoltre per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti da Pierantoni, aggiungendo anche l’azione risarcitoria a favore di Cosmari per il danno erariale subito.

Nel gennaio del 2022 era stata bandita la nuova procedura concorsuale, che ha portato alla nomina di direttore generale di Brigitte Pellei, originaria di Matelica ed ex direttore del servizio idrico integrato della Provincia di Sondrio, ad essere nominata direttore generale nel giugno del 2022, con l’effettiva entrata in servizio a partire dall’agosto di quello stesso anno. La proposta di accordo transattivo tra Pierantoni e Cosmari sarebbe stata illustrata da due avvocati durante l’assemblea dei soci tenutasi lunedì pomeriggio, ma successivamente il punto in discussione sarebbe stato rinviato. Resta da comprendere se Pierantoni accetterà o meno il possibile accordo. In una breve nota del consorzio di smaltimento rifiuti, si illustrano gli altri temi discussi nell’incontro. All’assemblea dei soci di lunedì pomeriggio erano presenti il 75 per cento delle quote totali rappresentate dai Comuni. «In apertura di seduta, il presidente Massimo Rogante ha informato i presenti sulle attività riguardanti in particolare lo sviluppo dell’impiantistica e l’istituzione del comitato scientifico, costituito da professionisti noti in campo nazionale, che in maniera completamente gratuita fornirà il proprio necessario supporto a livello scientifico inerente le tematiche di pertinenza della società. Subito dopo i lavori sono proseguiti con il rinvio dell’esame della proposta conciliativa avanzata dal tribunale di Macerata nel contenzioso con il Comune di Morrovalle per il recupero di corrispettivi e interessi per servizi resi negli anni tra 2005-2008 – si legge nella nota – approvata a maggioranza la proposta di acquisizione di un capannone per autorimessa sito nel territorio del Comune di Montecassiano. Infine è stato dato parere favorevole unanime, riguardo la proposta di aggiornamento del Regolamento per l’assunzione del personale dipendente».