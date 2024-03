Piazza Del Popolo, luogo simbolo di San Severino, gremita di fedeli oggi, Domenica delle Palme, per la Santa Messa celebrata all’aperto da monsignor Francesco Massara, arcivescovo di Camerino -San Severino e vescovo di Fabriano -Matelica.

Nella giornata in cui la Chiesa celebra e ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e che precede di una settimana la Santa Pasqua, in moltissimi hanno preso parte alla preghiera con profondo senso religioso e grande spirito di comunità. La funzione presieduta da monsignor Massara è stata concelebrata dal vicario foraneo, monsignor Aldo Romagnoli, e da tutti i sacerdoti della intera vicaria.

Prima della Santa Messa una breve processione ha fatto ingresso in piazza provenendo da via Battisti dove ha avuto inizio, subito dopo la benedizione, anche la distribuzione delle palme simbolo dell’acclamazione e il trionfo oltre che dell’immortalità di Cristo.

In piazza Del Popolo anche la sidnaca Rosa Piermattei, rappresentanti dell’Amministrazione locale, e diverse autorità tra cui l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, i comandanti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale. Tra i fedeli anche le confraternite, le suore dei monasteri della città, anche quelle di clausura, i frati. Ad aiutare nell’organizzazione gli scout e le parrocchie. Per il servizio d’ordine l’organizzazione ha potuto contare anche sui volontari del gruppo comunale di Protezione Civile mentre per l’allestimento dell’altare e del palco hanno dato il loro contributo operai e tecnici dell’ufficio Manutenzioni del Comune.