«Terminati i ticket per il match odierno all’Eurosuole Forum (inizio 20,30) tra Lube Civitanova e Trentino Itas, incontro valido come semifinale di ritorno della Champions League 2024». A comunicarlo in una nota il club cuciniero. «Il Palas è sold out, non sono rimasti posti disponibili in nessuno dei settori. A.S. Volley Lube chiede a chi non è già munito di biglietto di non recarsi al botteghino per evitare file inutili», conclude la società biancorossa.

Forti del 3-1 conquistato sul proprio campo mercoledì 13 marzo, i campioni d’Italia cercheranno di conquistare i due set che garantirebbero il pass per la finalissima continentale. Gli uomini di Blengini, invece, devono chiudere il match 3-0 o 3-1 e imporsi nel successivo Golden Set per passare il turno. Il pubblico delle grandi occasioni e la spinta dei Predators saranno l’arma in più per De Cecco e compagni, a caccia di una vera e propria impresa vista la qualità degli avversari. I cucinieri, dopo il match di stasera, torneranno in campo domenica alle 18 all’Opiquad Arena per un altro match da vincere a tutti i costi: gara quattro dei quarti di finale dei playoff scudetto contro Monza, con i brianzoli avanti 2-1 nella serie.