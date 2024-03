Investita nel parcheggio di un supermercato, una donna di 80 anni soccorsa e trasportata all’ospedale di Torrette. Tutto è successo questa mattina poco dopo le 12, a Cingoli. La donna anziana si trovava nel parcheggio del supermercato Madis, in via Sant’Esuperanzio. In quel momento, all’improvviso, un’auto che stava uscendo dal posteggio l’ha urtata. L’anziana, dopo essere stata centrata dalla vettura è caduta a terra e ha battuto la testa sull’asfalto. Scattato l’allarme, sul posto è arrivato il 118. La donna nella caduta ha riportato un trauma cranico. Gli operatori dell’emergenza, viste le condizioni della donna e il trauma alla testa, hanon deciso di trasportarla all’ospedale di Torrette con l’ambulanza per svolgere tutti gli accertamenti del caso.