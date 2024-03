Dieci e lode per i Campionati italiani paralimpici Fisdir di atletica leggera indoor organizzati nel weekend al PalaCasali di Ancona dall’Anthropos di Civitanova. Dieci come i record nazionali centrati dai più in forma dei 161 atleti in rappresentanza di 38 società sportive iscritte alla manifestazione. Unanimi le lodi dei rappresentanti istituzionali sulla due giorni, come il padrone di casa Giovanni Zinni, assessore allo Sport del Comune di Ancona, il presidente del Coni Fabio Luna e il presidente del Cip Marche Luca Savoiardi.

Doppia soddisfazione per l’Anthropos, che in settimana aveva inaugurato la sua seconda sede dorica proprio negli uffici dell’ex Palaindoor. Oltre ai brillanti risultati raccolti ieri dal gruppo sportivo, tra cui quattro primati italiani, oggi è arrivato un quinto record nazionale per la squadra marchigiana con Andrea Mattone (secondo personale dopo quello nel Pentathlon), protagonista nel salto triplo II3 uomini con la misura di 12,05 metri. Un finale con i fiocchi che mette il punto esclamativo a un weekend da applausi.

«Abbiamo assistito a un altro successo organizzativo dell’Anthropos grazie a un meccanismo collaudato – dice Mauro Ficerai, referente tecnico della Nazionale Fisdir – Sono anni che l’associazione civitanovese propone qui ad Ancona una kermesse di altissimo livello. In questa edizione, oltre all’elevato numero di partecipanti, abbiamo avuto grandi risultati e nove record nazionali. Oggi tracciamo un bilancio molto positivo e siamo orgogliosi di aiutare concretamente questi ragazzi che hanno bisogno in primis di inserimento sociale. Sono significativi i record di Andrea Mattone e Salvatore Bianca nel Pentathlon. Lo stesso Bianca ha centrato i primati nazionali anche nel salto a ostacoli e nel salto in alto lanciandosi in maniera importante nel panorama internazionale».

«Chiudiamo questa kermesse con tanta soddisfazione, sia per l’andamento organizzativo che per i risultati – aggiunge Nelio Piermattei, presidente Anthropos e consigliere nazionale Fisdir – Proprio per questi campionati abbiamo ricevuto complimenti da più parti. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al successo, dai volontari allo staff Anthropos, dal Comune di Ancona al Cip Marche, per concludere con Fidal Marche ormai compagna costante di viaggio. Dal lato sportivo i nostri hanno conseguito risultati importanti, dai primati italiani di Salvatore Bianca e Andrea Mattone, alle performance di Chiara Zeni che è pronta per i Trisome Games, alle staffette oro e argento sia nella 4×400 che nella 4×200. Dal lato Federale molta soddisfazione per questo evento di apertura stagionale che ha saputo mantenere i numeri della passata edizione da record»

«I risultati sono di alto profilo, i partecipanti alle gare in linea con gli scorsi anni, quindi davvero un buon numero – commenta Andrea Croia, istruttore Anthropos – C’è piena soddisfazione per le prestazioni dei ragazzi, complimenti a loro. La nostra nuova tesserata Chiara Zeni è subito stata una regina ad Ancona grazie alle prove sui 60m e 200m. Bellissime performance di Andrea Mattone Salvatore Bianca. Positivissimo l’argento sui 60m junior e anche il fatto di aver portato 5 finalisti per sei posti nella finale dei 200m».