Con la 12° giornata di ritorno di Serie A3 Girone Blu si chiude la regular season per i biancorossi, che nell’ultima di campionato avranno il turno riposo. Domenica alle 16 la Volley Banca Macerata sarà quindi ospite della Avimecc Modica: per i siciliani sarà una sfida importante visto che hanno bisogno di punti per cercare il miglior posto possibile nei Play-Off. Con 34 punti Modica occupa il sesto posto in classifica e dopo la sconfitta subita in casa contro Fano è andata a prendersi la vittoria sul campo di Bari. La Volley Banca Macerata si è invece assicurata lo spareggio promozione battendo nettamente Marcianise una settimana fa.

«Contro Marcianise avevamo l’obiettivo di assicurarci il primo posto in classifica – racconta Davide D’Amato – . Non ci siamo però fatti distrarre, siamo scesi in campo decisi ad aggredire subito i nostri avversari e questo ci ha permesso di mettere la partita sui giusti binari fin dal primo set. Quando poi abbiamo preso il controllo del gioco ci siamo assicurati la vittoria gestendo bene la partita». Quali saranno invece le vostre motivazioni nella sfida di domenica? «Un successo è ancora importante per noi. Da una parte perché vogliamo mettere pressione a Mantova, la squadra in testa al Girone Bianco: chi farà più punti potrà giocare due gare su tre in casa nello spareggio promozione. Loro partono avvantaggiati avendo anche una gara in più da giocare ma ci proveremo. Dall’altra vogliamo dare continuità alla bella vittoria contro Marcianise per arrivare nella forma migliore alla sfida con Mantova. Giocando poi in trasferta a Modica, è sempre un’occasione per abituarsi a disputare partite importanti fuori casa. Ci aspetta un viaggio lungo ma saremo pronti». Con Marcianise è arrivata poi la conferma di quanto la panchina sia stata un’arma fondamentale per tenere la squadra in testa al campionato per tutta la stagione, «Ogni settimana ci alleniamo tutti dando il massimo e quando durante le partite ci è stata data la possibilità di giocare abbiamo sempre aiutato la squadra. Siamo un gruppo unito, si è visto già dalla preparazione, e abbiamo l’obiettivo di arrivare insieme in fondo». La sfida tra Avimecc Modica e Volley Banca Macerata sarà visibile domenica in diretta a partire dalle ore 16 sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley.