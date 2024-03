Una seduta terapeutica, una lezione di autostima, un inno alla vita e una chiamata a ottenere quel che si vuole con ogni mezzo.

E’ stato un pomeriggio speciale quello di ieri all’Anton di Recanati perché unica è speciale è Carolyn Smith ballerina, coreografa e personaggio televisivo di origine scozzese, conosciuta come presidente di giuria nel talent show di Rai Uno “Ballando con le stelle”, a cui partecipa in qualità di giudice dal 2007.

Al centro dell’evento “Woman is life”, organizzato dalla consigliera di parità della Provincia di Macerata Deborah Pantana e condotto da Emanuela Tittocchia il progetto di Sensual dance fit ideato e portato avanti proprio da Smith da quando le è stato diagnosticato un cancro al seno. La ballerina e coreografa è stata accolta con una standing ovation dalle 300 donne presenti (solo tre gli uomini in sala) e l’incontro si è trasformato grazie alla sua sconfinata empatia in un salotto tra amiche. Magicamente tra lei e le presenti si è creato un legame dato dalla gioia di stare insieme. «Basta dire “mi piacerebbe fare” – ha incoraggiato – facciamolo. Ognuna di noi è unica, è diversa e io voglio che sia così». Ha poi raccontato il cancro che le è stato diagnosticato otto anni fa: «Anche in quella situazione – ha ricordato – volevo essere io a dettare l’agenda. In una intervista in tv da Bruno Vespa, non potendo usare i termini cancro o tumore che erano consentiti solo ai medici, mi è venuto naturale chiamarlo l’intruso e così lo considero ancora oggi. Col cancro ho perso il 95% del mio lavoro ma ho lottato per mantenere quel 5% e, quando ho perso i capelli con le terapie, per andare in tv con i turbanti, che tra l’altro erano fighissimi».

Ha sottolineato poi come, per scardinare il tabù del cancro, si è fatta portavoce delle donne malate: «Questo dobbiamo essere, influencer per aiutare gli altri». Carolyn Smith è entrata nel cuore delle donne presenti, le ha fatte ridere, le ha fatte piangere ma soprattutto ha regalato loro la formula magica per credere in se stesse, con tanto di dimostrazione pratica: «Fate come me, Ogni mattina mi guardo allo specchio e dico io sono Carolyn Smith, io sono scozzese e io sono la più bella del mondo. Nel mio mondo sono solo io, in questo modo non c’è competizione con nessuno».

Accanto a Carolyn Smith la splendente Manola Fontana che i più conoscono per aver fondato nel 1990 con il marito Gianni la New Fashion Gia.Man.Dance.

Ma Manola è anche la ballerina e istruttrice che conduce i corsi di Sensual Dance Fit per cui viene formata direttamente da Carolyn. «Vediamo rifiorire le donne che partecipano, che non per forza hanno l’intruso, ma possono avere ansie, paure o qualsiasi difficoltà. Entrano brutto anatroccolo ed escono cigno. Tutte noi donne siamo tanta roba, non nella forma ma nella sostanza e di questo non dobbiamo dimenticarci mai».

La serata è proseguita con una tavola rotonda alla quale hanno preso parte Renzo Marinelli, presidente della commissione Bilancio della Regione, Carlo Ciccioli, consigliere regionale e componente della commissione Sanità, la sindaca di San Severino Rosa Piermattei, il presidente della pro loco di Tolentino Edoardo Mattioli, il medico di base Stefano Gobbi che ha ricordato l’importanza del ruolo del medico di famiglia e Enrico Falistocco di Fisiomed che ha evidenziato la funzione fondamentale del privato in sinergia col pubblico.

Presente anche il primario di Oncologia di Macerata Nicola Battelli che ha sottolineato: «Il tumore mammario colpisce una donna su 8, nel 90% dei casi si guarisce e anche quando così non fosse, riusciamo a garantire un periodo di vita lungo».

E’ stato quindi il momento delle associazioni, a cui è stata destinata una parte del ricavato della cena di beneficenza, che hanno presentato le loro attività. Presenti le Orchidee con la presidente Maria Baio, Rachele Zeppilli di Infinitae, Laura Marziali di C’è tempo e Michaela Vitarelli di Anpof, accompagnata dall’estetista oncologica Elisabetta Ramini.

Nel corso dello show dinner hanno ricevuto il premio “Personalità del lavoro femminile 2024”: Isabella Fusiello, prefetta di Macerata, Nicoletta Pascucci, dirigente Digos della Questura di Macerata, Giulia Maggi, maggiore dei carabinieri e comandante della Compagnia di Tolentino, Rosaria del Balzo Ruiti, presidente della Croce Rossa, Elisabetta Cristallini, Confindustria, Rosa Piermattei, sindaca di San Severino, le dirigenti scolastiche Alessandra Gattari, Antonella Marcatili, Rita Emiliozzi, e Maria Antonella Angerilli, Guilia Volpini, presidente dell’ associazione Contatto, Ilenia Cittadini, assessora del comune Castelraimondo, Alessandra Pierini vice presidente ordine dei giornalisti delle Marche e giornalista di Cronache Maceratesi, Oriana Forconi di Multiradio, Laura Ottaviani, imprenditrice, Laura Bravi, imprenditrice, Ivana Marchegiani, Confartigianato, Emanuela Leli, responsabile turismo Cna, Giuliana Bernardoni, mastri pellettieri, Manola Fontana della Fashion Giamandance e Carolyn Smith.

(Redazione Cm)

Foto di Fabio Falcioni