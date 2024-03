Il Montefano conferma il suo ottimo stato di forma, rifila un secco 2-0 al Monturano Campiglione e accorcia a due i punti di distacco dalla capolista Civitanovese. Al Dell’Immacolata, con un gol per tempo, Papa e Bonacci trascinano i viola al quinto successo nelle ultime sei partite (nel mezzo il pareggio a reti bianche di mercoledì scorso contro l’Osimana). A misurare la forza dei ragazzi di Mariani, ecco che domenica prossima si prospetta un test chiave per il proprio futuro: all’Helvia Recina contro la Maceratese (oggi tris alla Sangiustese).

La cronaca. La partita entra nel vivo dopo il quarto d’ora. La prima occasione è di marca ospite, ma David fa sua la conclusione di Islami. Al 16′ termina a lato il tiro dalla distanza di Morazzini. Termina fuori anche il calcio piazzato di Sindic, al 18′. Quattro minuti più tardi Papa si divora un gol (alto), ben servito in profondità dallo stesso Morazzini. Il Monturano Campiglione si riaffaccia in avanti al 26′, Loviso ci prova su punizione con David che fa buona guardia. Alla mezz’ora il match si sblocca in favore del Montefano: Papa si fa trovare pronto sul traversone laterale di De Luca e gonfia la rete per l’1 a 0 locale. Qualche giro di lancetta e il diagonale di Morazzini finisce a lato. Al 43′ riecco la squadra fermana, con Moretti contrastato in corner dalla difesa viola. Viola che prova a chiudere i gioci a fine primo tempo, ma Isidori si supera su Bonacci, d’anticipo sul cross di De Luca. Tentativo rimandato e riuscito al 3′ della ripresa: Bonacci stavolta sigla il raddoppio trasformando in rete un assist di Papa. La formazione di Mariani gestisce il vantaggio e sfiora il tris in altre due circostanze. Al 7′ Palmucci spedisce a lato il suo destro, mentre al 25′ Papa si fa ipnotizzare da Isidori. Il Monturano Campiglione, soltanto nel recupero, si affida ai piedi di Loviso, che alza troppo una punizione dal limite.

Il tabellino:

MONTEFANO (4-3-1-2): David; Morazzini (37′ s.t. Cingolani), Postacchini, Monaco, E. De Luca (20′ s.t. G. De Luca); Di Matteo (33′ s.t. Camilloni), Alla, Sindic; Palmucci (22′ s.t. Pjetri); Bonacci (9′ s.t. Stampella), Papa. All.: Mariani.

MONTURANO CAMPIGLIONE (3-4-2-1): Isidori; Paniconi, Adami (37′ s.t. Bernacchini), Muzi; De Carolis (3′ s.t. Nacciarriti), Islami, Loviso, Frinconi (40′ s.t. Fabi); Tracanna (15′ s.t. Rotondo), Curzi (15′ s.t. Ezzaitouni); Moretti. All.: Cuccù.

TERNA ARBITRALE: Tarli di Ascoli (Baldoni di Ancona – Principi di Ancona).

RETI: 30′ p.t.Papa, 2′ s.t. Bonacci.

NOTE: ammoniti: Papa, Paniconi. Recupero: 6′ (2′ + 4′).