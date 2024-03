Secondo tris di fila per il Chiesanuova, che consolida il terzo posto solitario nella classifica di Eccellenza. Dopo aver travolto il Montegiorgio, i biancorossi sbancano il Carotti di Jesi grazie alle reti di Badiali (primo tempo), Sbarbati e Crescenzi (nel finale).

Ennesima prova convincente dei ragazzi di Mobili, che a quota 42 restano in scia del Montefano (45) e della leader Civitanovese (47), tenendo alle spalle Urbino (41), Castelfidardo (39), Maceratese (39), Montegranaro (39 e prossima avversaria) e K-Sport Montecchio Gallo (38).

La cronaca. Chiesanuova privo del portiere Fatone, Morettini e Defendi. Partita difficile per i padroni di casa, per la situazione di classifica e per la contestazione degli ultras al presidente Chiariotti. Parte forte il Chiesanuova che già al 7 può sbloccare con un tiro dal limite di Bonifazi, il quale spara incredibilmente fuori. Al 10′ risponde Trudo per i locali, conclusione da fuori e palla alta. Sul piano del gioco si fanno preferire i ragazzi di Mobili, che sboccano il risultato al 33′ grazie ad un gol di pregevole fattura di Badiali.

Nella ripresa la Jesina entra in campo più determinata, senza però creare nessun problema al portiere Carnevali. Al 56′ il Chiesanuova va vicino al raddoppio: bella azione di Pasqui sulla destra in area, Sbarbati fa il velo per Trabelsi che si fa trovare pronto sul secondo palo, ma Pistola si supera e tiene a galla la Jesina. Al 76′ il neoentrato Mongiello si libera in area, gran tiro, la difesa si salva. Al 78′ l’altro subentrato Crescenzi manca il 2 a 0 da dentro area (palla alta). Il Chiesanuova aggiusta la mira e trova il raddoppio all’82’: Mongiello batte una punizione dalla sinistra, palla tesa in area, Sbarbati ci mette il piede e mette in cassaforte i tre punti. Nel recupero c’è anche il tempo per il tris, gran conclusione firmata Crescenzi.

Il tabellino:

JESINA: Pistola, Grillo (80′ Brega), Giovannini, Giunti (58′ Marcucci), T. Capomaggio, Lucarini, Nazzarelli, Zagaglia, Trudo, Zandri, Kouentchi (76′ Belkaid). A disp.: Sansaro, Baah Donkor, Dentice, Chacana, Ottaviani, Cordella. All.: Sfrappini.

CHIESANUOVA: G. Carnevali, Molinari (59′ Corvaro (88′ Dutto), Iommi, Badiali (59′ Crescenzi), Canavessio, Monteneri, A. Pasqui (65′ Mongiello), Trabelsi, Sbarbati (90′ Bruffa), Bonifazi, Tanoni. A disp.: Fraticelli, L. Pasqui, F. Carnevali, Ciottilli. All.: Mobili.

TERNA ARBITRALE: Pigliacampo di Pesaro (Giacomucci di Pesaro – Illuminati di Macerata).

RETI: 34′ Badiali, 82′ Sbarbati, 92′ Crescenzi.

NOTE: ammoniti: Grillo, Marcucci, Kouentchi, T. Capomaggio. Angoli: 3 – 4. Recupero: 8′ (3′ + 5′).