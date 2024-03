Il Tolentino incappa nella seconda sconfitta consecutiva e vede sempre più da lontano la zona playoff. Dopo il ko nel derby esterno contro la Maceratese, i cremisi perdono anche al Della Vittoria lo scontro diretto con l’Urbino: decisivo Sartori a metà primo tempo (0-1).

La formazione del presidente Romagnoli resta all’undicesima posizione del campionato di Eccellenza a quota 32, sette lunghezze in meno dal quinto posto condiviso da Castelfidardo, Montegranaro e Maceratese, ma soprattutto tredici in meno del Montefano secondo in graduatoria (il gap non deve superare i dieci punti). La situazione di classifica e l’involuzione della squadra hanno portato i tifosi cremisi a contestare mister Possanzini e i suoi giocatori a fine gara. Sempre a proposito degli ultras locali, da segnalare il bel gesto compiuto durante l’intervallo: alcuni supporters hanno raggiunto il settore ospiti per omaggiare di birre, panini e patatine i cinque ragazzi giunti dal Montefeltro.

La cronaca. All’8′ passaggio errato di Balbo, Montesi intercetta ma tira a lato. Il Tolentino risponde al quarto d’ora, sugli sviluppi di un angolo di Borrelli, Bracciatelli calcia di poco fuori. Servito da Montesi, al 26′ Sartori trafigge Orsini e porta in vantaggio l’Urbino. Prima dell’intervallo altre due occasioni, una per parte, sempre sugli sviluppi da corner: Petrucci para facile il colpo di testa di Cardinali (servito ancora da Borrelli), sul fronte opposto Magnani incorna out l’assist di Cusimano. Al tramonto del primo tempo Galanti spara clamorosamente fuori da solo davanti ad Orsini. Il numero uno cremisi è provvidenziale all’11’ della ripresa quando miracoleggia sulla conclusione dalla distanza di Sartori. Il Tolentino resta si in partita ma non riesce praticamente mai ad impensierire la retroguardia avversaria e creare i presupposti per il pareggio. La partita termina 1 a 0 per l’Urbino e scatta la contestazione.

Il tabellino:

TOLENTINO: Orsini, Tomassetti, Balbo, Di Lallo, Mercurio, Bracciatelli (16′ s.t. Santoro), Cardinali, Frulla, Moscati, Borrelli, Nasic (12′ s.t. Garcia). A disp.: Bucosse, Di Biagio, Orazi, Giuggioloni, Valentini, Salvucci, Gabrielli. All.: Possanzini.

URBINO: Petrucci, Nisi, Tamagnini, Boccioletti, Giunchetti, Magnani, Cusimano, Dalla Bona, Galante (16′ s.t. Rivi), Sartori, Montesi. A disp.: Stafoggia, Barro, Bellucci, Pierpaoli, Tagnani, Morani, Mataloni, Sergiacomo. All.: Ceccarini.

TERNA ARBITRALE: Bini di Macerata (Sannucci di Macerata – Belogi di Ancona).

RETE: 26′ p.t. Sartori.

NOTE: ammoniti: Nasic, Montesi, Mercurio.