«Ormai della Resistenza si è scritto tanto, quello che a me interessa parlare è mettere in rilievo la partecipazione di tante donne alla Resistenza», così esordisce la quasi centenaria Mirella Aloisio, partigiana ligure, in un’intervista a un convegno. Questo sarà lo spirito dell’incontro organizzato dall’Anpi di Potenza Picena, sezione Scipioni e Cutini (con il patrocinio del comune) dal titolo “Donne che parlano di donne. La resistenza continua” in programma venerdì 8 marzo alle 21.15 presso la sala Amici della musica in corso Vittorio Emanuele 10 a Potenza Picena.

A introdurre il discorso su questa affascinante figura che a poco più di 17 anni era responsabile della segreteria operativa clandestina del comitato di liberazione di stanza a Genova e che è stata insignita della Croce di guerra al valore militare, una grande poetessa, che verrà da Perugia, Anna Maria Farabbi che ne ha tratto il libro: “La Resistenza continua, colloquio con Mirella Aloisio «L’energia etica e politica di Mirella Aloisio fluisce sulla sua narrazione autobiografica, illuminando cinquanta anni della storia del nostro paese: ci apre case, nomi, presenze eroiche quotidiane, cellule di resistenza organizzate e spontanee. Soprattutto, ci conduce a un’unica foce: dare senso alla propria esistenza per un democratico corale progetto culturale, sociale, politico» così debutta nel suo libro la poetessa. L’evento è presentato da Cinzia Canale e Francesca Morbidoni, del direttivo Anpi. L’ingresso è libero.