In occasione della Festa della Donna, l’associazione Musicamdo Jazz ha preparato due serate di grande musica per celebrare il talento femminile e la musica di qualità.

Il primo appuntamento, in collaborazione con il Comune di Macerata, l’università di Macerata, la Regione Marche e il Ministero della Cultura, si terrà nella Gran Sala Cesanelli dello Sferisterio, venerdì 8 marzo alle 21,15. Sul palco si esibirà il Glissando Vocal Ensemble, una formazione marchigiana interamente vocale che spazia tra jazz, pop e swing. Senza l’ausilio di strumenti musicali, i talentuosi cantanti proporranno un viaggio attraverso i successi della musica italiana e internazionale, interpretando brani che vanno dagli standard jazz alla disco degli anni ’80, da Elvis Presley ai Queen. L’ensemble, composto da artisti esperti che hanno coltivato la passione per la musica vocale in diverse forme, promette un’esperienza unica e coinvolgente.

I biglietti sono disponibili nella biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini, 10 a Macerata, oltre che online sul sito ufficiale. Il costo del biglietto intero è di 12 euro, mentre è previsto uno sconto ridotto a 8 euro per studenti e soci Mjn.

Il secondo concerto si terrà sabato 9 marzo alle 21,15 all’auditorium Benedetto XIII a Camerino. Sul palco la Musicamdo Jazz Orchestra con Linda Valori, che proporrà un viaggio nel mondo del soul e del rhythm and blues. La Big Band, composta da 25 musicisti jazz marchigiani sotto la direzione del maestro Luca Pecchia, accoglierà sul palco la voce incantevole di Linda Valori per un’esplosione di energia e passione musicale. L’orchestra eseguirà alcuni dei brani più iconici della storia della musica soul e rhythm and blues, riarrangiati per la formazione della Big Band, regalando al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente. I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale, oltre che alla Pro Loco di Sottocorte Village. Il costo del biglietto intero è di 10 euro, mentre è previsto uno sconto ridotto a 5 euro per under 21 e studenti Unicam.