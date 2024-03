Dibattiti, visite e consulenze gratuite per celebrare, nel segno della prevenzione, la “Giornata Internazionale della donna”. L’assessorato al Welfare del comune di Civitanova, insieme all’Ast di Macerata e in collaborazione con Atac farmacie comunali e l’Asp Paolo Ricci, dedica due giorni di appuntamenti «alla salute, alla prevenzione ed al benessere della donna a tutto tondo – ha detto l’assessore Barbara Capponi durante la presentazione delle iniziative –. Ripartiamo, dopo il covid, con questa iniziativa e con molti partner istituzionali, anche nuovi, che hanno risposto alla chiamata del Comune. Una sinergia di forze e di idee che ci consente di raggiungere con più efficacia, anche attraverso le farmacie comunali, tanti quartieri diversi di Civitanova ed avvicinare più cittadini possibili alla cultura della prevenzione».

Primo appuntamento mercoledì alle 21 nella sala consiliare del Comune con un incontro dal titolo “La salute vien mangiando: ma cosa?”. Filiberto Di Prospero, direttore dell’uoc Ostetricia e ginecologia di Civitanova ha sottolineato «l’importanza di estendere la prevenzione anche all’età adolescenziale», mentre Enrica Fabbrizi, direttrice del reparto di Pediatria, si soffermerà sugli inquinamenti ambientali”. E’ importante conoscere queste sostanze – ha detto – per imparare a conviverci, ma soprattutto per imparare ad usare le buone pratiche che possano aiutarci ad evitarli». Silvia Battistoni, dirigente medico di Ostetricia e ginecologia, interverrà con un focus su “Ossi duri anche dopo i 50 anni”. «L’osteoporosi – ha detto – colpisce persone anche più giovani e ne parleremo in qualità di referenti di un progetto regionale».

Al dibattito interverrà anche la nutrizionista Edy Virgili “Cosa mangiare dal concepimento alla nascita”. E’ garantito il servizio di interpretariato Lis e la diretta streaming. «Iniziative come queste – ha detto Daniela Corsi, direttore sanitario Ast Macerata – sono il tipico segnale che la sanità non si ferma. Sono la dimostrazione di come stiamo mettendo in atto l’anima della riforma, questo unirsi insieme, specialmente nella prevenzione, tra territorio ed ospedale. Ringrazio tutti i partner coinvolti per l’impegno, a partire dai direttori dei reparti e dai medici sempre pronti a costruire qualcosa di nuovo. Le donne sono sempre al centro dell’attenzione e non solo in questa giornata. Lo dimostrano le attività che questi due reparti, Ostetricia e ginecologia e Pediatria, prestano tutto l’anno con impegno e sacrificio. Cito, ad esempio, il servizio di partoanalgesia che sta dando delle risposte importanti».

Secondo appuntamento l’8 marzo, giorno della Festa della donna, con visite e screening gratuiti in ospedale, nelle farmacie e all’Asp Paolo Ricci. All’ospedale di Civitanova, da oggi a giovedì, dalle 12,30 alle 17, visite ginecologiche ed endocrinologiche gratuite per donne in età pediatrica e adolescenziale. Prenotazioni al numero 0733 823692. Grazie all’Atac tutte le donne (a digiuno) potranno chiedere, dalle 8,30 alle 10,30, la rilevazione gratuita della glicemia in tutte le farmacie comunali. «Le farmacie comunali sono onorate di poter dare il loro piccolo contributo in una giornata importante come quella dell’8 marzo, dedicata alla salute delle donne – ha detto il presidente Massimo Belvederesi – in questo particolare momento le donne sono continuamente oggetto di soprusi mentre dovrebbero essere solamente amate e difese per ciò che rappresentano e come proponiamo noi, di dedicarsi alla propria salute e non alla propria incolumità».

«Sempre l’8 marzo – ha spiegato Alberta Mengascini, coordinatrice dell’Area riabilitativa dell’Asp Paolo Ricci – l’azienda mette a disposizione screening e valutazione della postura oltre a consulenze sulle corrette abitudini per evitare il mal di schiena». Prenotazioni allo 0733 7836210.