Tutto pronto e grande attesa per l’evento, promosso dall’assessorato alle Politiche sociali, “Tre storie di donne per riflettere su impegno e quotidianità” in programma venerdì 8 marzo alle 21,15 al Politeama di Tolentino.

Ospiti della serata Ada Borgiani, Manuela Feliziani e Patrizia Intili che dialogheranno con Luca Romagnoli raccontando la loro personale esperienza tra famiglia, professione e impegno sociale nei loro diversi ambiti di azione e di impegno.

Il talk sarà arricchito dalle letture di poesie a cura di Manuela Magi con l’accompagnamento musicale di Lanfranco Pascucci e con la partecipazione di Antonella Ventura dell’Associazione Arte per le Marche.

Ad aprire la serata i saluti del sindaco Mauro Sclavi e dell’Assessore alle Politiche sociali Elena Lucaroni. Si ricorda che l’ingresso è libero ed aperto a tutti fino ad esaurimento dei posti a sedere. Sarà garantito il servizio di interpretariato Lis, la lingua dei segni italiana. Inoltre, nel pomeriggio, a partire dalle 17 il Consigliere comunale ed esperta in storia dell’arte Samanta Casali sarà a disposizione per una visita guidata a Palazzo Sangallo del Miumor e della Biennale dell’Umorismo con ingresso gratuito per tutte le donne.

E’ questo il primo di una serie di appuntamenti che, come ha ricordato l’assessore Lucaroni vuole offrire a donne e uomini una preziosa occasione per far conoscere il volto femminile della nostra Tolentino, un volto rivolto ovviamente al mondo del sociale e per riflettere, insieme, sul valore dall’impegno nella vita quotidiana, anche alla luce delle diverse problematiche che diventano sempre più urgenti, come le pari opportunità e la violenza di genere, solo per citare quelle più attuali e stringenti.