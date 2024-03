Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale della donna, la polizia nell’ambito della campagna nazionale di comunicazione “Questo non è amore“, sarà presente con un proprio stand insieme al persona del Centro antiviolenza per sensibilizzare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne. L’appuntamento è per domani dalle 15 alle 18 al centro commerciale Valdichienti di Piediripa di Macerata e al Cuore dell’Adriatico di Civitanova Marche.