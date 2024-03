È il momento di un altro big match al Banca Macerata Forum: domani alle 17 arriva la capolista della Pool Promozione, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, per la sesta giornata al giro di boa (prima di ritorno) della seconda fase della Serie A2 Tigotà. Dall’altra parte della rete la CBF Balducci HR troverà la recente vincitrice della Coppa Italia, che cercherà di riscattare subito il passo falso accusato domenica scorsa a San Giovanni in Marignano. Fiesoli e compagne, invece, proveranno a bissare il prezioso successo ottenuto di fronte al proprio pubblico con Busto Arsizio, in una sfida che si prospetta davvero affascinante e di alto livello. Nel match di andata giocato a fine gennaio fu partita vera, decisa al quarto set con le perugine brave a contenere il tentativo di rimonta delle maceratesi. Ci si aspetta un’ottima cornice di pubblico, grande attesa per i tifosi arancioneri e anche per quelli umbri che giungeranno a Macerata dalla vicina Perugia.

«Sappiamo che sarà una partita difficile, dove noi dovremo dare tutto, il 100% – dice Alessia Fiesoli, schiacciatrice Cbf – Nella partita d’andata disputata in casa loro c’era stata un’ottima prestazione da parte nostra: per quanto riguarda il nostro gioco siamo riuscite a metterle in difficoltà in tanti fondamentali ma, purtroppo, non era bastato per portare il risultato a casa e per questo domenica dovremo metterci ancora qualcosa in più per provare a strappare la vittoria o almeno un punto fondamentale per la classifica. Le nostre avversarie scenderanno sicuramente in campo con il coltello tra i denti per riscattare la sconfitta di San Giovanni in Marignano e restare saldamente in vetta».

«Incontriamo un avversario forte e con ottime qualità, ma questo lo sappiamo bene avendole già affrontate a casa nostra – commenta Gaia Traballi, schiacciatrice Perugia – Rispetto alla gara d’andata hanno due elementi in più che alzano sicuramente il loro livello. Proprio per questo non sappiamo come potrebbero scendere in campo, ma io dico di concentrarci solo su di noi e pensare a fare i punti che ci servono in queste ultime 5 partite di Pool promozione».