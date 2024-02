Parte domani al Club Vela Portocivitanova una affollatissima seconda tappa di Italia Cup Ilca (l’esordio è stato all’inizio di febbraio a Ragusa). Alla prestigiosa regata marchigiana, che il Cvp organizza insieme alla Classe Italiana Ilca e alla Federazione Italiana Vela, parteciperanno ben 397 concorrenti, giunti da ogni parte del paese, suddivisi nelle categorie Ilca4 giovanile, Ilca6 giovanile e olimpica femminile e Ilca7 giovanile e olimpica maschile.

Un merito che va riconosciuto al club rossoblu, comprovato organizzatore di eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale (dalla Civitanova-Sebenico ai campionati italiani altura del 2015, solo per citarne un paio) ma anche alla città, che dispone di strutture ricettive e impianti sportivi adatti a questo genere di eventi.

Domani alle 12 tutti in acque per la prima delle tre prove in programma, su percorsi a quadrilatero posizionati nello specchio d’acqua davanti al porto. Stesso programma, salvo cambiamenti dovuti al meteo, per sabato 2 e domenica 3, giornata conclusiva a margine della quale si svolgeranno le premiazioni, alla presenza del presidente FIV, Francesco Ettorre. Per il guidone rosso-blu, scenderanno in acqua tanti atleti fra agonisti di oggi e vecchie glorie di ieri. Riflettori puntati sull’azzurro Pietro Giacomoni e su Paolo Freddi nell’ILCA7, reduci da un buon campionato europeo condotto con costanza nella flotta gold e concluso rispettivamente al 31esimo e 43esimo posto overall.

Da tenere d’occhio anche i giovani Tommaso Netti e Luca Piantoni, provenienti dall’Optimist e debuttanti in questa stagione sull’ILCA4, fra gli Under16. Negli ILCA6, terrà sicuramente la scena il pluri-titolato master Alessio Marinelli, una carriera sfavillante dalle classi olimpiche ai monotipo passando per l’altura. Nel gruppo femminile ILCA6 le quote rose del CVP saranno egregiamente rappresentate dalla campionessa italiana giovanile, Cecilia Belletti, Alina Iuorio e Maria Giulia Cicchinè. Oltre ai regatanti, da domani scenderà in acqua anche la battaglie dell’Associazione contro la violenza di genere, un percorso che, grazie alla impattante potenza dello sport, vuole sensibilizzare i più giovani su un fenomeno sempre più diffuso e drammatico della società attuale.

Con l’arrivo del circus della Coppa Italia ILCA, sbarca a Civitanova anche la panchina rosa, simbolo della campagna, che prenderà posto sul palco del Cvp assieme a un paio di scarpe rosse. Nastri rossi per le vele dei concorrenti e rossetti per il face painting trasformeranno i concorrenti nei testimonial della campagna che, a livello istituzionale, vedrà l’intervento delle associazioni e dei CPO locali: Cpo Avvocati di Macerata (Presidente Marco Cecconi, che parlerà per tutti i Cpo) Cpo Avvocati di Fermo (Presidente Laura Botticelli) Cpo Avvocati di Ascoli Piceno (Presidente Alisia Laudadio) Cpo Avvocati di Ancona (Presidente Paola Terzoni) Cpo Avvocati di Pesaro (Presidente Chiara Cecchini) Cpo Avvocati di Urbino (Presidente Chiara Gasparini) Ordine degli Avvocati di Macerata Osservatorio nazionale del diritto di famiglia Associazione Italiana Avvocati famiglia e minori Associazione Italiana Giovani Avvocati Associazione avvocati matrimonialisti italiani Camera minorile picena Camera minorile e di famiglia della Marca Sezione di Macerata Cooperativa on the Road centro antiviolenza “donna con te” di Ascoli Piceno Commissione pari opportunità e Sportello antiviolenza del Comune di Civitanova, e Rete sociale Oltre.