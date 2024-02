Il Tolentino torna al successo dopo sei giornate di digiuno, nelle quali ha raccolto quattro pareggi e due sconfitte. Al Della Vittoria i cremisi superano 2 a 0 il Monturano Campiglione trascinati dai gol nel primo tempo di Borrelli (tirocross da dentro l’area, deviato da un difensore ospite e palla in rete) e di Balbo (tiro da fuori). Nella seconda frazione Cardinali si fa parare un rigore dal portiere fermano Isidori.

La squadra di Possanzini sale a quota 32 punti, quattro lunghezze in meno della zona playoff e una in meno della Maceratese caduta a Montegranaro (leggi l’articolo) e avversaria domenica prossima all’Helvia Recina. Nei bassifondi della classifica d’Eccellenza, invece, la Sangiustese riscatta la sconfitta di Urbino e conquista la seconda vittoria consecutiva in casa battendo 3 a 2 l’Osimana. Al comunale di Villa San Filippo gli ospiti sbloccano con Alessandroni, i locali ribaltano il punteggio grazie all’uno due firmato da Tombolini e Handzic.

Poco dopo il pareggio giallorosso siglato ancora da Alessandroni, al quale segue il gol partita del solito Handzic. In un colpo solo i ragazzi di Giandomenico scavalcano Monturano Campiglione e Montegiorgio (steso dalla capolista Civitanovese, futura avversaria domenica al Polisportivo) e tengono a debita distanza il fanalino di coda Atletico Azzurra Colli.

La cronaca di Sangiustese – Osimana. Il primo squillo è rossoblu, al 17′: discesa di Marini sulla destra, palla per Trillini che scaglia una conclusione dal limite che sfiora il palo. Dieci giri di lancette ed ecco invece il gol giallorosso: il diagonale di Alessandroni, innescato da Buonaventura, bravo a intercettare un errato disimpegno della difesa, non lascia scampo a Monti. La Sangiustese risponde al 34’: Tulli pennella, Marini serve Gaspari che chiama Santarelli ad alzare sulla traversa. Al 38’ la punizione dal limite di Handzic sfiora il palo. Il minuto seguente Monti respinge su Alessandroni, Tittarelli insacca ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Nella ripresa la Sangiustese entra in campo determinata a ribaltare la contesa. L’episodio che rimette in carreggiata i rossoblu avviene all’11’, quando Tombolini trova il pari da calcio d’angolo. Il sorpasso è servito cinque minuti dopo grazie al letale Handzic, che non perdona in area e sigla il 2 a 1. Al 20′ ci prova Gaspari, Santarelli c’è. L‘Osimana è comunque viva e trova il pareggio al 25’ grazie al rigore conquistato e trasformato da Alessandroni. La Sangiustese si riversa quindi in avanti e al 28′ Monachesi impegna Santarelli. Sul fronte opposto (31′) Mercanti manca il bersaglio da ottima posizione. Gol mangiato, gol subito. Trascorre appena un minuto ed Hanzic, servito da Monachesi, realizza la doppietta personale e realizza il definitivo 3 a 2.

Il tabellino di Sangiustese VP – Osimana 3-2:

SANGIUSTESE VP (3-4-2-1): Monti; Vieira, Omiccioli, Sopranzetti; Marini, Sfasciabasti, Trillini, Tombolini; Gaspari (22’ s.t. Monachesi), Handzic (40’ s.t. Del Brutto), Tulli (36’ s.t. Palmieri). A disp.: Cingolani, Ferrari, Cappelletti, Del Gobbo, Calcabrini, Morresi. All.: Giandomenico.

OSIMANA (4-3-1-2): Santarelli; Mosquera, Patrizi, Bellucci (42’ s.t. Montesano), Fermani (18’ s.t. Falcioni); Straccio (22’ s.t. Mercanti), Borgese (18’ s.t. Micucci), Bugaro (36’ s.t. Baiocco); Buonaventura; Alessandroni, Tittarelli. A disp.: Piergiacomi, Labriola, Di Lorenzo, Colonnini. All.: Aliberti.

TERNA ARBITRALE: Pigliacampo di Pesaro (Silenzi di San Benedetto – Paradisi di Pesaro).

RETl: 27’ p.t. Alessandroni, 11’ s.t. Tombolini, 16’ s.t. e 32’ s.t. Handzic, 25’ s.t. Alessandroni (rig.).

NOTE: corner: 10-2. Ammoniti: Gaspari e Bugaro. Recupero: 7′ (1’ + 6’).

Il tabellino di Tolentino – Monturano Campiglione 2-0:

TOLENTINO: Orsini, Lanza, Balbo, Di Lallo, Mercurio, Nasic, Tomassetti, Frulla, Cardinali, Borrelli, Garcia. A disp.: Bucosse, Di Biagio, Sosa Ugolini, Giuggioloni, Valentini, Bracciatelli, Gabrielli, Salvucci, Moscati. All.: Ionni (Possanzini squalificato).

MONTURANO CAMPIGLIONE: Isidori, Paniconi, Frinconi, De Carolis, Finucci, Adami, Islami, Loviso, Moretti, Bracalente, Rotondo. A disp.: Fall, Alouan, D’Amicis, Muzzi, Bernacchini, Ezzaitouni, Curzi, Nacciarriti, Tracanna. All.: Cuccù.

TERNA ARBITRALE: Negusanti (Bruscantini – Giacomucci).

RETI: 7′ p.t. Borrelli, 30′ p.t. Balbo.