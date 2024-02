di Mauro Giustozzi

Terzo posto addio e ora attenzione a difendere la quarta piazza. Lo scontro diretto tra Civitanova e Piacenza è appannaggio nettamente degli emiliani che adesso sono padroni del proprio destino nel confermare questa posizione nell’ultima gara casalinga di regular season. Al contrario la Lube dovrà guardarsi le spalle e vincere a Verona per non vedersi sfuggire anche il quarto posto che significa poter disputare in casa la prima gara dei playoff scudetto.

Una Civitanova lontana parente da quella brillante ammirata in Champions ha disputato una gara molto sottotono, subendo l’avversario che in tutti i fondamentali ha surclassato la formazione di Blengini. Servizio (7 ace) e attacco della squadra di Anastasi hanno fatto malissimo ai marchigiani. Bene anche la ricezione e difesa della Gas Sales dove ha brillato Scanferla (mvp) ma eccellenti pure le prove di Caneschi (11 punti con 4 ace e 2 muri) e col passare dei parziali anche di Lucarelli (11 punti), Romanò (top scorer con 13 punti) e Leal in attacco. Tra i padroni di casa Chinenyeze e Balaso gli ultimi ad arrendersi.

In SuperLega Civitanova vanta una serie di 4 vittorie nelle ultime 5 gare disputate che le ha permesso di agganciare il terzo posto davanti a Piacenza per cui questa sfida è determinante per conquistare una posizione migliore in chiave playoff scudetto alle spalle delle battistrada Trento e Perugia. E’ anche la partita dei tantissimi ex sulle due sponde ma pure un confronto che ha profumo di Champions, essendo impegnate in Europa entrambe le formazioni reduci dal turno vincente infrasettimanale. Per i marchigiani si tratta dell’ultima partita casalinga di regular season prima del via ai playoff.

Sempre assente Zaytsev infortunato il tecnico Blengini schiera una Lube con De Cecco-Lagumdzija, Anzani-Chinenyeze, Bottolo-Nikolov e Balaso libero. Piacenza si presenta al completo e manda in campo il sestetto con Brizzard-Romanò, Simon e Caneschi centrali, Leal-Lucarelli schiacciatori, Scanferla libero. Arbitra il romano Stefano Cesare fresco di nomina per rappresentare l’Italia alle prossime Olimpiadi in Francia. Un paio di errori Piacenza e l’attacco di Lagumdzija valgono il primo break della partita con la Lube che avanza sul 7-4: la squadra di Anastasi risponde con un grande Caneschi che con tre punti consecutivi (2 ace) firma il sorpasso sui marchigiani favorito dall’errore di Anzani (10-11). Sfida che torna nel solco del punto a punto: il muro di Caneschi su Bottolo e l’attacco di Lucarelli lanciano la Gas Sales sul 15-18 costringendo Blengini a chiamare il time out tecnico. Caneschi e Lucarelli grandi protagonisti del finale di set, Lube che risponde con l’ingresso di Yant ed i punti di Nikolov che accorciano lo svantaggio (20-22). Gas Sales che conquista tre palle set chiudendo alla prima col muro di Simon.

Spinge ancora Piacenza in avvio di secondo ma Civitanova tiene botta: due punti consecutivi di Chinenyeze e l’ace di De Cecco valgono il break (16-13) biancorosso che arriva grazie ad un servizio ora più efficace. Piacenza che non si disunisce e rimonta lo svantaggio tornando pienamente in corsa per il finale di parziale che si disputa sul filo sottile dell’equilibrio: deciso alla quinta palla set dall’ace di Leal dopo che un giallo su un tocco a rete del muro Lube aveva alimentato tensioni negli ultimi scambi.

Nel terzo parziale diventato decisivo per Civitanova Blengini lascia fuori un opaco Nikolov per Yant e Diamantini rileva Anzani. Lube però troppo fallosa e imprecisa, così la Gas Sales ha gioco facile nel controllare la partita (7-10). Con Simon e Brizard che affondano colpi pesanti contro un avversario che non trova la forza di reagire nonostante le rotazioni che il tecnico Blengini provi utilizzando la sua panchina. Finale di gara senza patemi per la squadra di Anastasi che chiude con Romanò una partita che da metà del primo set in poi l’ha vista sempre davanti agli avversari. Lube che tornerà in campo mercoledì all’Eurosuole Forum per la partita di ritorno dei quarti di Champions League contro i turchi dell’Halkbank Ankara.

Il tabellino:

CIVITANOVA – PIACENZA 0-3 (21-25, 27-29, 22-25)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 8, De Cecco 2, Bottolo 7, Anzani 1, Lagumdzija 12, Nikolov 10; Balaso (L), Bisotto, Diamantini 4, Yant 2, Thelle. NE.: Motzo, Cremoni (L), Larizza. All. Blengini.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Lucarelli 11, Caneschi 11, Romanò 13, Leal 8, Simon 6, Brizard 4; Scanferla (L), Andringa. NE.: Hoffer (L), Recine, Gironi, Alonso, Ricci, Dias. All. Anastasi.

ARBITRI: Cesare e Giardini.

NOTE: spettatori 2645, incasso di 36767 euro. Durata set: 26’, 35’, 27’ totale 88’. Civitanova: battute sbagliate 14, vincenti 4, muri 4, errori 26. Piacenza: bs. 16, v. 7, m. 5, e. 24.

(foto credits Lube Volley – Maurizio Spalvieri)