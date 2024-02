Porta ancora la firma di Dell’Aquila la quarta vittoria consecutiva del Montefano.

Dopo la doppietta di Jesi, il quasi 40enne attaccante viola si ripete nel derby interno contro il Chiesanuova, ribaltato a cavallo dell’intervallo (intorno alla mezz’ora il vantaggio ospite firmato da Pasqui). Nel finale cala il tris Papa, che sigla il definitivo 3 a 1. Sul finire del primo tempo un tifoso in tribuna accusa un malore, pronto intervento del personale dell’ambulanza in servizio. Nulla di grave per l’uomo, la partita è ripresa dopo qualche minuto di sospensione. Al momento la squadra di Mariani sembra essere l’unica a tenere il passo della Civitanovese, corsara a Montegiorgio e due soli punti avanti. Il team del presidente Bonacci dimostra sempre più la propria forza e solidità, per continuare a sognare in grande domenica prossima è in programma la trasferta contro l’Osimana (oggi caduta nella tana della Sangiustese). Il Chiesanuova di mister Mobili invece inciampa e viene superata in un colpo solo da Urbino e Montegranaro, ma grazie alla classifica cortissima è sempre in gioco per un piazzamento playoff. Nella prossima giornata arriverà il Montegiorgio in cerca di punti salvezza.

La cronaca. La partita entra nel vivo superata la metà della prima frazione. Al 26′ Sindic appoggia per Dell’Aquila, la sua conclusione viene ribattuta sulla linea. Il minuto seguente è ancora Montefano, intervento provvidenziale di Fatone su Monaco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Alla prima vera occasione il Chiesanuova passa in vantaggio (37′): Pasqui entra in area e lascia partire un diagonale che non lascia scampo a David. I biancorossi ci riprovano al 41′ ma il tiro di Badiali finisce fuori dallo specchio. Prima dell’intervallo arriva il pareggio del Montefano. Al 44′ Fatone manda in corner un piazzato di Sindic, dall’angolo battuto ancora dal centrocampista viola Dell’Aquila sale in cielo e firma l’1 a 1.

Il tempo di tornare in campo dopo la pausa che si materializza il ribaltone dei locali, ancora con il bomber senza età, lesto a ribadire in rete una respinta di Fatone sul tiro dalla distanza di Morazzini (49′). Il Chiesanuova, che reclama anche due penalty, si rende pericoloso al 62′ ma Sbarbati non centra la porta. Lo stesso avviene per l’incornata di Monaco, sugli sviluppi di un angolo, al 77′. Il tris è nell’aria ed eccolo il minuto dopo grazie a Papa, che approfitta di un errore difensivo degli ospiti. I quali provano a riaprire la contesa all’86 con Pasqui, la conclusione da fuori finisce sulle mani di David. Termina invece alto il tentativo dalla distanza di Morazzini in pieno recupero.

Il tabellino:

MONTEFANO: David; Morazzini, Postacchini (59′ Orlietti), Monaco, De Luca G. (87′ E. De Luca); Sindic, Alla, Di Matteo; Palmucci (67′ Pjetri); Bonacci (84′ Stampella), Dell’Aquila (65′ Papa). All.: Mariani.

CHIESANUOVA: Fatone (74′ G. Carnevali); Molinari (74′ Ciottilli), Monteneri, Canavessio, Iommi; Badiali (79′ F. Carnevali), Tanoni (67′ Trabelsi), Crescenzi; Bonifazi; Sbarbati, Defendi (9′ A. Pasqui). All.: Mobili.

ARBITRO: Pasqualini di Macerata.

RETI: 37′ A. Pasqui, 44′ e 49′ Dell’Aquila, 78′ Papa.

NOTE: ammoniti: Postacchini, Tanoni, Bonacci, Sindic, Pjetri. Recupero: 9′ (3′ + 6′).

(foto di Pier Marino Simonetti)