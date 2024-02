«Un nostro tesserato ha riportato una frattura nasale, un altro un trauma cranico, facciale e toracico. E’ successo per i colpi di un tesserato della squadra avversaria», così in un comunicato ufficiale l’Asd Esanatoglia che torna sui fatti che sono avvenuti ieri a Montecassiano al termine della partita in cui la squadra di casa ha vinto 4 a 2 (campionato di Prima categoria).

Proprio in seguito al quarto gol della squadra di casa c’è stata una mischia e uno dei calciatori del Montecassiano, in base a quanto ricostruito da carabinieri, intervenuti al campo da gioco, ha colpito due avversari. I giocatori sono stati «portati in ambulanza al pronto soccorso di Macerata» dice la società dell’Esanatoglia. E continua «hanno refertato frattura nasale al primo e trauma cranico, facciale e toracico al secondo giocatore. Si precisa che tutto ciò non è successo durante una rissa tra le due squadre ma dai colpi (testata e calcio al volto) di un singolo tesserato della squadra avversaria, in un contesto di una partita combattuta ma corretta. L’intervento dei carabinieri è stato richiesto dai nostri tesserati – prosegue il comunicato della società – per poter procedere alla eventuale denuncia per lesioni una volta ottenuta l’autorizzazione da parte della federazione. La partita è stata sospesa a tre minuti dalla fine e restiamo in attesa della decisione del giudice sportivo in base a quanto refertato dall’arbitro e dall’osservatore dell’arbitro presente al campo sportivo».