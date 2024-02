Il decimo turno di ritorno coincide con l’ultimo match casalingo della Cucine Lube Civitanova nella Regular Season 2023/24. Nella penultima giornata della prima fase il calendario riserva ai biancorossi un big match contro una Gas Sales Bluenergy Piacenza imbottita di ex cucinieri. Squadre in campo domani, domenica 25 febbraio (alle 16 con diretta Rai Sport, Volleyball TV e Radio Arancia), all’Eurosuole Forum, con la carica dei Predators sugli spalti a rendere l’atmosfera ancor più suggestiva.

Questa volta gli uomini di Chicco Blengini guarderanno eccome la classifica. Le due squadre giocano per i tre punti, ma in palio c’è molto di più. Il faccia a faccia di campionato è uno spareggio in piena regola e va inteso come una sorta di finale per ottenere il miglior piazzamento possibile nella griglia dei Play Off Scudetto. Un confronto che sa tanto di sfida tra il nuovo e il vecchio corso della Lube, visto che tra gli ospiti militano ex illustri che hanno scritto pagine di storia nelle Marche: Yoandy Leal, Ricardo Lucarelli, Fabio Ricci e Robertlandy Simon.

Le vittorie europee delle due rivali nell’andata dei Quarti di Champions League (3-1 corsaro dei marchigiani in Turchia con l’Halkbank Ankara e tie break vincente degli emiliani tra le mura amiche con lo Jastrzebski Wegiel) sono il biglietto da visita del livello di un match che promette agonismo e spettacolo.

Nell’ultimo turno la Lube ha piegato il Cisterna Volley all’Eurosuole Forum con una rimonta monstre al tie break dopo essersi ritrovata sotto per due set a zero. In virtù della concomitante sconfitta al fotofinish di Piacenza sul proprio campo contro la Gioiella Prisma Taranto, Civitanova ha agganciato gli emiliani a 37 punti soffiando il terzo posto agli uomini di Andrea Anastasi per il maggior numero di vittorie dall’inizio della stagione regolare (14 a 11).

«Siamo contenti – commenta Fabio Balaso, libero della Lube – per quello che siamo riusciti a fare in settimana nell’andata dei Quarti di Champions League ad Ankara. Questo ci rende ancora più fiduciosi nei nostri mezzi prima di una sfida chiave. Domenica, alle 16, dalla parte opposta della rete all’Eurosuole Forum ritroverò tanti ex compagni di valore con trascorsi alla Lube. Ci aspetta una partita molto importante in chiave terzo posto. Una vittoria da tre punti in casa, infatti, ci consentirebbe di chiudere il discorso blindando il gradino più basso del podio. Anche la Gas Sales Bluenergy viene da una vittoria in Champions League, ma vorrà riscattare la precedente sconfitta in campionato con Taranto».

«Ci attende una partita difficile – sottolinea Robertlandy Simon, ex Lube, ora centrale della Gas Sales Bluenergy Piacenza – perché Civitanova è una squadra forte, ci giochiamo il terzo posto in classifica. Affrontiamo una rivale capace di giocare al meglio questo tipo di sfide, lo ha dimostrato anche nell’ultima gara europea giocata ad Ankara. Contro la Lube non abbiamo una tradizione favorevole, anzi tutt’altro, dobbiamo migliorare nel sapere soffrire in certi confronti. Veniamo da un test importante come quello di Champions League e siamo pronti per affrontare al meglio la parte finale della stagione. A Civitanova ci sono in palio punti importanti, dobbiamo essere bravi ad avere pazienza e superare i momenti di difficoltà che potrebbero esserci».

Tra le due squadre è lo scontro diretto numero 11. Civitanova ha avuto la meglio in 9 dei 10 precedenti, gli avversari si sono imposti una sola volta.

Tanti gli ex dall’altra parte della rete: Adis Lagumdzija a Piacenza nel 2021/22; Yoandy Leal a Civitanova dal 2018/19 al 2020/21, Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Civitanova nel 2021/22, Fabio Ricci a Civitanova nel 2012/13, Robertlandy Simon a Civitanova dal 2018/19 al 2021/22.

Due tesserati della Lube hanno trascorsi nella pallavolo piacentina, ma con la Copra: coach Chicco Blengini è stato secondo allenatore a Piacenza dal 2001/02 al 2003/04, mentre capitan Luciano De Cecco militava a Piacenza nel biennio 2012/13-2013/14. Sul fronte opposto, invece, Francesco Recine vanta trascorsi nel vivaio cuciniero.

Gli arbitri del match saranno Stefano Cesare di Roma e Massimiliano Giardini di Verona.