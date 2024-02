di Michele Carbonari

Un guizzo di Saco al 94′ regala un insperato pareggio all’Ancona, al Del Conero contro la Carrarese. Al triplice fischio termina 2 a 2. Gli altri gol, invece, tutti nei primi minuti di gara, davvero avvincente. Gli ospiti sbloccano con Finotto (nel mercato cercato anche dai dorici), l’ex gialloblu Energe ristabilisce la parità, ma i toscani mettono di nuovo la freccia trascinati da un bolide su punizione di Schiavi. Perucchini tiene a galla i biancorossi, che soltanto nel finale riescono ad avere un sussulto grazie al quarto centro stagionale del centrocampista maliano in prestito dal Napoli. La formazione di Colavitto infila il secondo 2-2 consecutivo dopo Pesaro e il terzo risultato utile di fila considerando anche il successo contro l’Olbia. La classifica del girone B di Serie C vede l’Ancona salire a quota 30. Sabato prossimo sarà ancora Del Conero: alle 16.15 in programma un altro scontro diretto per la salvezza con il Rimini (senza Paolucci e Clemente squalificati, oggi in diffida e ammoniti).

La cronaca. Ritmi elevati in avvio di gara, ogni occasione è praticamente un gol. Al primo affondo (9′) passa in vantaggio la Carrarese: rimessa laterale sulla sinistra, la palla arriva a Finotto che controlla di petto e lascia partire un destro che si insacca sul primo palo (1-0). Trascorrono cinque minuti e l’Ancona trova il pareggio: discesa sulla sinistra di Martina che appena entra in area appoggia ad Energe il quale, nonostante il pressing avversario, stoppa e tira forte sotto la traversa superando Bleve (1-1). La partita è avvincente, tanto che al 17′ la Carrarese effettua un nuovo sorpasso, grazie ad una punizione micidiale di Schiavi, dalla lunga distanza, che si infila all’angolino alto dove Perucchini non riesce ad arrivare (1-2). Con il passare del tempo i ritmi si abbassano, l’Ancona fa gioco ma senza trovare il guizzo vincente. Anzi, prima dell’intervallo è la Carrarese ad andare vicina al tris. Al 35′ ci prova Capello ma il pallonetto dalla distanza si alza troppo sopra la traversa. Al 39′ Cicconi anticipa i difensori biancorossi sul cross basso di Zanon ma trova l’opposizione in angolo di Perucchini. Il numero uno dorico è provvidenziale anche al 43′ sul destro al volo dal limite di Capezzi. L’Ancona solo al 45′ prova ad impensierire la retroguardia della Carrarese, il calcio piazzato di Energe finisce alto.

Ad inizio ripresa l’Ancona è poco lucida, il pubblico rumoreggia. I biancorossi costruiscono una buona trama al 53′, il tiro di Paolucci termina fra le mani di Bleve. Dieci minuti più tardi Colavitto prova a dare una scossa alla squadra ed inserisce Cioffi, Giampaolo e Vogiatzis, rispettivamente al posto di Paolucci, Energe e Prezioso (in precedenza Marenco aveva rilevato Pellizzari). I cambi non scuotono i padroni di casa, che non riescono mai a creare i presupposti per il pareggio, se non in due innocui tentativi dalla distanza di Saco e dello stesso Vogiatzis. Quando tutto sembrava perduto, l’Ancona trova il 2 a 2 esattamente al 94′ trascinata dall’inserimento di Saco, su un traversone basso dalla destra. Esplode il Del Conero e dopo un minuto di recupero aggiuntivo l’arbitro decreta la fine della partita.

Il tabellino:

ANCONA (3-5-2): Perucchini 6; Pellizzari 5,5 (46′ Marenco 6), Cella 6, Mondonico 6; Clemente 6 (82′ Basso s.v.), Saco 7, Prezioso 6 (63′ Vogiatzis 6), Paolucci 6 (63′ Cioffi 6), Martina 6,5; Spagnoli 6, Energe 6,5 (63′ Giampaolo 6). A disp.: Vitali, Testagrossa, Gatto, Agyemang, D’Eramo, Radicchio, Barnabà, Moretti. All.: Colavitto.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve 5,5; Coppolaro 6 (52′ Di Gennaro 6), Illanes 6, Imperiale 6; Zanon 6, Schiavi 7, Capezzi 6, Cicconi 6,5; Finotto 6,5 (89′ Giannetti s.v.), Panico 6,5 (89′ Palmieri s.v.); Capello 6 (80′ Cerretelli s.v.). A disp.: Mazzini, Tampucci, Maccherini, Boli, Zuelli. All.: Calabro.

ARBITRO: Mirabella di Napoli.

RETI: 9′ Finotto, 14′ Energe, 17′ Schiavi, 94′ Saco.

NOTE: spettatori 3244 (di cui 79 ospiti). Ammoniti: Coppolaro, Cella, Cicconi, Clemente, Paolucci, Illanes, Bleve. Angoli: 4-4. Recupero: 8′ (2′ + 6′) .