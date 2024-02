Il Tolentino torna a muovere la classifica dopo la sconfitta contro il Montefano e le polemiche per il gol partita viziato da una evidente posizione di fuorigioco, la Sangiustese perde la tredicesima partita e resta in penultima posizione di classifica. I cremisi per due volte in vantaggio, reti di Balbo e Tomassetti, vengono ripresi da una doppietta di Tittarelli. La squadra allenata da Luigi Giandomenico si rammarica per un palo colpito da Palmieri, da sottolineare il calcio di rigore parato da Monti. Di seguito tabellino e cronaca dei due incontri.

OSIMANA-TOLENTINO 2-2 – Osimana e Tolentino si dividono la posta in palio, allo stadio “Diana” la partita termina 2 a 2 in un ambiente festoso, grazie anche al gemellaggio che lega le due tifoserie. La squadra cremisi si porta per due volte in vantaggio, prima con Balbo, poi con Tomassetti, ma in entrambe i casi si fa riprendere dalle reti di Tittarelli che sigla una doppietta. Il punto conquistato consente al Tolentino di restare fuori dalla zona playout, l’Osimana rimane in una posizione di centro classifica. Mister Aliberti fa turnover dopo l’impegno infrasettimanale di coppa, Possanzini che ha raccolto un solo punto nelle ultime tre uscite schiera Nasic e Cardinali in attacco supportati da Bracciatelli.

Primo brivido dentro l’area di rigore osimana con Falcioni che sbaglia un retropassaggio al portiere, abile Micucci a rimediare una potenziale occasione per gli ospiti. Risponde Buonaventura al 4′ ma il suo colpo di testa termina alto di un metro. Ritmi elevati già dalle primissime battute, prima del quarto d’ora il Tolentino si porta in vantaggio con un colpo di testa di Balbo assistito da un bel cross dalla destra di Tomassetti. L’Osimana prova a rispondere ed impensierire la retroguardia ben organizzata della squadra di Possanzini, oggi squalificato, al 35′ i senza testa trovano il pareggio con un bel colpo di testa dell’ariete Tittarelli, cross dosato alla perfezione dalla trequarti da parte di Buonaventura, con il bomber che insacca alla sinistra di Orsini. Al 40′ Santarelli si rende protagonista di una bella parata, colpo di testa da posizione ravvicinata di Lanza, ottimo riflesso dell’estremo difensore che blocca in due tempi, e due minuti dopo si ripete su Cardinali. All’alba del secondo tempo il Tolentino trova nuovamente il vantaggio dopo una bella azione in verticale con Tomassetti che insacca da posizione defilata per l’1-2 ospite. L’Osimana reagisce ed al 55′ perviene nuovamente al pareggio, Tittarelli di testa mette in rete il corner di Bambozzi. Una volta ritrovata la parità è la squadra di Aliberti a fare la partita, anche grazie agli ingressi di Bugaro che con Alessandroni si trova a meraviglia. All’87’ è Tittarelli a sfiorare la tripletta, ancora di testa ma ottimo il riflesso del giovane Orsini.

URBINO-SANGIUSTESE 1-0 – Trasferta amara per la Sangiustese ad Urbino. I rossoblu tornano a casa a mani vuote dal Montefeltro, decide la partita la rete di Galante al quarto d’ora del secondo tempo. Dopo la bella vittoria con la Jesina la squadra allenata da Luigi Giandomenico disputa una buona partita, colpisce un palo con Palmieri, ma non basta per muovere la classifica che resta preoccupante. I playout sono a portata di mano, ma bisognerà fare il possibile per raggiungere la migliore posizione. I tre punti sono di fondamentale importanza per i ducali che sbagliano un calcio di rigore ma salgono al quinto posto.

Dopo le fasi di studio iniziali i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco e la Sangiustese si rende pericolosa in contropiede. Al 18’ occasione per l’Urbino, calcio d’angolo di Dalla Bona, Magnani svetta più in alto di tutti, Omiccioli sulla linea salva i suoi. Al 37’ Sangiustese vicinissima al gol, Monachesi mette palla in mezzo da sinistra e Palmieri al volo calcia sul palo, la palla non ne vuole sapere di entrare in rete e carambola sul portiere Petrucci. Prima del riposo Sartori calcia ma trova Monti attento. In avvio di ripresa Dalla Bona conquista un rigore, Sartori si incarica della battuta, Monti para. L’Urbino non si scoraggia, Sartori va vicino al bersaglio grosso, pochi minuti più tardi stessa sorte tocca a Galante che però si riscatta al 62’: Galante si accentra da sinistra e calcia portando in vantaggio l’Urbino. La girandola delle sostituzioni non sortisce alcun effetto sul risultato, i gialloblù conquistano in un colpo solo vittoria e play off.

Il tabellino di Osimana-Tolentino

OSIMANA: Santarelli, Falcioni (82′ Baiocco), Fermani Riccardo (75′ Mosquera), Borgese, Patrizi, Micucci, Pasquini (54′ Bugaro), Fermani Nicholas (46′ Bambozzi), Tittarelli, Buonaventura (68′ Mercanti), Alessandroni. A disp.: Piergiacomi, Mosquera, Bellucci, Labriola, Straccio, Mercanti. All. Aliberti.

TOLENTINO: Orsini, Lanza (70′ Moscati), Baldo, Sosa, Di Lallo, Giuggioloni (70′ Frulla), Tomassetti, Santoro (75′ Salvucci), Cardinali, Bracciatelli (75′ Borrelli), Nasic. A disp.: Bucosse, Di Biagio, Mercurio, Valentini, Pottetti. All. Possanzini.

TERNA ARBITRALE: El Houssine El Mouhsini di Pesaro (Piccinini e Belogi di Ancona)

RETI: 13′ Baldo, 35′ Tittarelli, 48′ Tomassetti, 55′ Tittarelli.

NOTE: ammoniti Di Lallo, Borgese, Tittarelli, Bugaro.

Il tabellino di Urbino-Sangiustese

URBINO (4-3-3): Petrucci; Nisi, Tamagnini (40’ st Bellucci), Boccioletti (36’ st Pierpaoli), Giunchetti; Magnani, Cusimano, Dalla Bona; Rivi (7’ st Galante), Sartori, Montesi (48’ st Morani). A disp.: Stafoggia, Barro, Mataloni, Tagnani, Sergiacomo. All. Ceccarini.

SANGIUSTESE VP (3-4-2-1): Monti; Vieira, Pigini (39’ st Del Brutto), Sopranzetti; Ferrari (24’ st Cappelletti), Marini, Omiccioli, Tombolini; Monachesi (16’ st Gaspari), Palmieri (16’ st Tulli); Handzic. A disp.: Cingolani, Morresi, Tulli, Del Gobbo, Calcabrini, Sauchelli. All. Giandomenico.

TERNA ARBITRALE: Andrea Eletto di Macerata (assistenti Baldoni e Busilacchi di Ancona).

RETE: st. 17’ Galante (U)

NOTE: calci d’angolo 6-4 per l’Urbino. Ammoniti Marini, Petrucci, Dalla Bona, Vieira, Ferrari e Rivi. Recupero: 6’ (1’+5’).