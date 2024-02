di Mauro Giustozzi

Solo aggancio, nessun sorpasso su Piacenza al terzo posto della SuperLega. Sarà decisivo il faccia a faccia tra una settimana all’Eurosuole Forum per determinare la terza forza del torneo.

Lube che vince in rimonta una sfida interminabile dopo essere stata sotto 2-0 al cospetto di un avversario come Cisterna che in attacco e muro ha creato tanti fastidi ai marchigiani. Che già privi di Zaytsev, e con Nikolov a mezzo servizio, a gara in corso hanno perso anche Chinenyeze infortunato (nella settimana che porta alla Champions contro Ankara) ma hanno trovato risorse dalla panchina con gli ingressi determinanti di Yant (mvp) e Diamantini. Faure e Peric con 22 punti sono stati i protagonisti sulla sponda laziale, alla pari di Lagumdzija che ha messo a terra i loro stessi punti. Bene anche Bottolo molto efficace al servizio ed in attacco col suo 56% di positività in un confronto segnato dal grande equilibrio testimoniato dai numeri ravvicinati in tutti i fondamentali tra le due squadre.

Reduce dal ko sul campo della capolista Trento che ha interrotto la striscia positiva di quattro vittorie in SuperLega la Lube si rituffa in campionato ospitando Cisterna per conquistare preziosi punti per dare l’assalto al terzo posto in vista anche del decisivo scontro diretto casalingo con Piacenza previsto nel prossimo turno. Prima del via la presidente del club Simona Sileoni premia il centrale biancorosso Barthelemy Chinenyeze nominato dalla Lega l’mvp del mese di gennaio. Per l’occasione coach Blengini deve fare i conti sempre con l’assenza di Zaytsev infortunato mentre recupera Nikolov che aveva accusato problemi alla schiena nella gara infrasettimanale e schiera una Civitanova con De Cecco-Lagumdzija, Anzani-Chinenyeze, Bottolo-Nikolov e Balaso libero. Cisterna si presenta invece con la diagonale Baranowicz-Faure, Ramon e Peric schiacciatori, Mazzone-Nedeljkovic centrali e Piccinelli libero.

Prime battute nel segno del punto a punto: ospiti che giocano molto al centro mentre Civitanova risponde con gli schiacciatori. Il primo break è dei pontini con Faure e Peric che piazzano l’8-10: Cisterna allunga a muro il proprio vantaggio costringendo coach Blengini a chiamare il primo time out. Civitanova però non reagisce ed i pontini ne approfittano allungando sul 12-16 grazie al muro di Ramon. Lube che si affida allora a Nikolov per risalire la corrente: due punti consecutivi del martello bulgaro riportano sotto i marchigiani (17-18). Finale si parziale in volata: dove protagonista diventa l’opposto Faure che piazza i colpi del 19-22, Cisterna va a guadagnarsi due palle set con Mazzone e chiude alla seconda con l’attacco di Nedeljkovic.

Anche nel secondo Cisterna se la gioca a viso aperto con i marchigiani costretti ad inseguire (10-12). Lube che si aggrappa ad Anzani per risalire ma l’attacco ospite continua a martellare con Ramon che riporta i suoi avanti di tre lunghezze. L’ennesimo errore di Nikolov lancia Cisterna sul 14-18 con Blengini che lo sostituisce con Yant in una Lube che fatica enormemente in attacco e subisce servizio e muro avversari. Pontini che con un ottimo cambio palla, respingono gli assalti adriatici nel finale del parziale andando a conquistare ben quattro palle per far loro anche questo set, chiuso da Peric alla prima occasione.

Lube spalle al muro nel terzo: o si rialza adesso o mai più. Anzani e il servizio di Lagumdzija tracciano la strada dell’11-8 costringendo Falasca a chiamare time out. Lube che ritrova fiducia ed efficacia in attacco, con Yant che mette a terra il pallone del 15-10 che consente di ampliare il vantaggio in un parziale in controllo per i civitanovesi mentre i laziali accusano la vera prima flessione della loro partita. Così i biancorossi vincono in scioltezza il set riaprendo i giochi nella partita.

Quarto che inizia in salita per Civitanova che perde Chinenyeze infortunatosi al ginocchio e rilevato da Diamantini: Faure che torna ad essere preciso al servizio e ficcante in attacco per i pontini. Risponde però la Lube con un portentoso turno al servizio di Yant che rovescia l’inerzia della sfida (12-8). Ora i giri di Civitanova sono molto alti e Cisterna fatica a restare dentro una partita che ha cambiato volto rispetto ai primi due set appannaggio dei laziali.

Con il servizio marchigiano che diventa ingiocabile per gli avversari. Costretti a subire ed a rifugiarsi nell’inevitabile tie break. Dove all’iniziale vantaggio Lube risponde subito Cisterna (5-5): l’attacco di Yant e l’ace di Bottolo lanciano la volata di Civitanova che mantiene alto il suo livello d’attacco e completa la sua rimonta.

Il tabellino:

CIVITANOVA – CISTERNA 3-2 (23-25, 20-25, 25-17, 25-18, 15-11)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 5, Lagumdzija 22, Nikolov 6, Chinenyeze 8, De Cecco 2, Bottolo 20; Balaso (L), Bisotto, Thelle, Diamantini 5, Yant 14, Motzo. NE.: Cremoni (L), Larizza. All. Blengini.

CISTERNA VOLLEY: Ramon 10, Mazzone 8, Faure 22, Peric 22, Nedeljkovic 7, Baranowicz 2; Piccinelli (L), Giani, Czerwinski, De Santis (L), Bayram. NE.: Tosti, Finauri, Rossi. All. Falasca.

ARBITRI: Puecher e Serafin.

NOTE: spettatori 2450, incasso di 22660 euro. Durata set: 26’, 28’, 23’, 26’, 17’ totale 120’. Civitanova: battute sbagliate 19, vincenti 8, muri 6, errori 25. Cisterna: bs. 18, v. 6, m. 7, e. 26.

(foto Maurizio Spalvieri)