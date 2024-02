Il Montefano espugna il “Pacifico Carotti” di Jesi e si lancia all’inseguimento della capolista Civitanovese. Una doppietta messa a segno nel secondo tempo da Manuel Dell’Aquila consente ai viola di dimezzare lo svantaggio sulla prima posizione. Dopo la seconda vittoria consecutiva in trasferta la vetta è lontana soli due punti per gli uomini di Nico Mariani, i tifosi sognano ad occhi aperti. E’ notte fonda per la Jesina quint’ultima in classifica e dunque in zona playout.

Il primo tempo della partita è piuttosto equilibrato, il Montefano prova a rendersi pericoloso nei primi minuti con De Luca (4’) e Sindic (6’) vanno alla conclusione anche Pjetri e Papa che però non inquadrano lo specchio della porta. La Jesina si rende pericolosa al 24’ con un calcio di punizione di Giovannini, David è attento alla respinta bassa all’altezza del primo palo. Prima del riposo i leoncelli vanno vicini al vantaggio, sul calcio d’angolo Grillo colpisce in piena area, Sindic salva sulla linea appostato a fil di palo.

Il Montefano si fa preferire nella ripresa e al 66’ passa: Giovanni De Luca guadagna il fondo e crossa nel cuore dell’area, Dell’Aquila di testa manda la palla in fondo al sacco. La Jesina perde Grillo, espulso per doppia ammonizione e il Montefano chiude la partita, alla mezzora Di Matteo viene atterrato in area dopo una serpentina, Dell’Aquila sul dischetto degli undici metri calcia forte e supera il debuttante Cantarini.

Domenica prossima sfida di alta classifica al “Dell’Immacolata” dove arriverà il Chiesanuova, terza forza del campionato, staccato soli due punti dal Montefano.

Il tabellino:

JESINA: Cantarini; Grillo, Lucarini, Capomaggio T., Giovannini (88’ Capomaggio P.); Ciavarella (67’ Dentice), Zagaglia, Zandri, Marcucci (67’ Giunti); Nazzarelli (63’ Cordella), Trudo (84’ Kouentchi). A disp: Natalini, Brega, Bugatti, Chacana. All.: Strappini.

MONTEFANO: David; Monaco, Pjetri (73’ Orlietti), Postacchini; Calamita, Sindic, Alla, Palmucci (61’ Di Matteo), De Luca Giovanni (78’ De Luca Emanuele); Papa (61’ Bonacci), Dell’Aquila (87’ Guzzini). A disp: Monina, Morazzini, Camilloni, Stampella. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Atanasov di Verona (Serenellini di Ancona e Giacomucci di Pesaro).

RETI: 66’ e 76’ (rig.) Dell’Aquila.

NOTE: espulso Grillo al 70’ per doppia ammonizione. Ammoniti Pjetri, Lucarini, De Luca G., Trudo, Bonacci, Di Matteo, Zagaglia. Calci d’angolo 4-3. Recupero: 8’ (2’+6’).

(foto Pier Marino Simonetti)