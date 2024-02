Accusato di aver girato di nascosto un video hard con la ex finito su di un sito per adulti e di episodi di stalking, assolto un 53enne di Recanati. L’uomo era imputato al tribunale di Macerata per stalking. Ieri il 53enne, difeso dagli avvocati Simone Santoro e Massimiliano Lelli, è stato assolto «il fatto non sussiste». Gli episodi che gli venivano contestati sarebbero avvenuti nel 2017 in un comune del Maceratese. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, nel 2017 la fidanzata del 53enne aveva manifestato l’intenzione di terminare il rapporto. Sarebbero così iniziati i presunti episodi di stalking. Nell’agosto 2017 la donna, stanca della gelosia dell’uomo, gli aveva detto di andarsene dalla casa in cui viveva. Lui l’avrebbe gettata sul letto e le avrebbe stretto il collo con forza, per poi fermarsi e andarsene. Nel settembre l’avrebbe perseguitata con telefonate, sms, messaggi su Whatsapp.

Il 3 ottobre del 2017 avrebbe inseguito l’auto della donna e l’avrebbe bloccata per poi afferrare lo sportello dell’auto. Il 9 dicembre 2017, continua l’accusa, la donna avrebbe ricevuto un messaggio dall’ex convivente di auguri e in allegato un link di un sito d’incontri di un video hard. L’accusa contestava all’uomo di aver girato il video all’insaputa della donna. Al processo la difesa ha dimostrato che con il video l’uomo non c’entrava nulla e non era lui nel video. Il processo si è chiuso ieri al tribunale di Macerata. Il giudice Federico Simonelli ha assolto l’imputato. Parte civile si era costituita la donna, difesa dall’avvocato Marina Magistrelli. Il pm aveva chiesto la condanna a 1 anno e 10 mesi.

* A tutela della vittima il nome dell’imputato viene omesso