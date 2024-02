Tutto pronto ad Ancona per l’evento più atteso della stagione invernale. È il weekend dei Campionati italiani assoluti indoor, la massima rassegna tricolore al PalaCasali con tante stelle azzurre, in programma domani e domenica.

In gara ci saranno tre atleti dell’Atletica Avis Macerata e una del Cus Macerata. Alla rassegna arriva in forma la mezzofondista Eleonora Vandi, atleta pesarese dell’Atletica Avis Macerata, che ha migliorato due volte il suo record regionale degli 800 metri arrivando al crono di 2’03”79. Nella gara di domenica potrà di sicuro andare in caccia di un piazzamento di prestigio. Torna in azione al PalaCasali sulla stessa distanza, a due settimane di distanza dal bronzo raccolto negli Under 23, Federico Vitali, anche lui portacolori dell’Atletica Avis Macerata, mentre sui 1.500 metri sarà impegnata la pesarese, anch’essa dell’Atletica Avis, Ilaria Sabbatini. Completa la truppa, nei 3.000 metri di marcia, la podista del Cus Macerata Giulia Miconi.

I biglietti per la kermesse sono in vendita su Ticketone, diretta tv su RaiSport domani dalle 15 alle 16.30 e domenica dalle 15 alle 16.55. Negli stessi orari la trasmissione sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. Tutte le gare non coperte dalla diretta Rai andranno in onda, in streaming, su www.atletica.tv a partire dalle 9.15 di sabato e di domenica.