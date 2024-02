Al Chiesanuova piacciono (solo) i secondi tempi. Per la quinta volta nelle ultime 6 uscite i biancorossi sistemano le cose in rimonta e nella ripresa dopo essere andati sotto. A Villa San Filippo finisce 2-2 contro l’Urbania, secondo pari di fila per i ragazzi di Mobili e sempre da 0-2 come a Tolentino. Il risultato matura dopo la doppietta di Nouri per gli ospiti, seguita dai centri di capitan Mongiello e di Canavessio.

Bello e importante lo spirito indomito mostrato ancora una volta dal Chiesanuova, ma inizia ad essere una costante non piacevole l’approccio soft, in questo caso però i biancorossi avevano anche l’handicap di assenze illustri come quelle di Sbarbati, Monteneri e Defendi.

Il 20° turno di Eccellenza pieno di pareggi lascia il Chiesanuova in alto, quarto in classifica ma a 32 punti viene raggiunto dal Montefano. L’Urbania che sognava l’aggancio, resta invece a 29 in nona posizione a conferma di una graduatoria cortissima.

Cronaca. Al 10′ il baby Trabelsi prova l’incursione dalla sinistra, la conclusione è bloccata in due tempi. Al 15′ il risultato cambia per la prima volta. Mangiarotti fa partire una ripartenza direttamente da angolo locale, palla al veloce Nouri e staffilata da fuori imprendibile. Pagata cara la distrazione i biancorossi reagiscono bene. Al 26′ ancora Trabelsi insidioso, tiro ribattuto, la sfera finisce a Crescenzi e un difensore gli nega il gol. Al 32′ però Nunez mette dentro e Nouri anticipa tutti per lo 0-2.

Ripresa. Dopo aver preso due schiaffi il Chiesanuova rientra con determinazione e subito si guadagna un penalty. Va Mongiello che accorcia infiocchettando una prova individuale notevole. Poco dopo i locali creano due opportunità per il pari immediato, prima e ghiotta con il neoentrato Morettini e poi con Pasqui, niente da fare. La rete arriverà al 67′. Da corner, solito impetuoso stacco di Canavessio, Urbietis vola ma ancora Canavessio ribadisce in rete. Nel finale squadre in dieci per i rossi diretti a Badiali e Nouri.

Il tabellino:

CHIESANUOVA: Fatone, Corvaro (18’st Molinari), Iommi, Badiali, Canavessio, Dutto, Trabelsi, Crescenzi (31’st Bonifazi), Pasqui (36’st F.Carnevali), Mongiello, Tanoni (5’st Morettini) All. Mobili

URBANIA: Urbietis, Aluigi, Salvi (7’st Franca), Dal Compare, Marengo, Mistura, Catani, Carnesecchi (1’st Giovanelli), Nunez, Mangiarotti (47’st Zingaretti), Nouri. All. Omiccioli

ARBITRO: Fiermonte di Macerata

RETI: 15′ e 32′ Nouri, 2’st su rigore Mongiello, 22’st Canavessio

NOTE: espulsi Badiali e Nouri; ammoniti Iommi e Crescenzi; corner 7-1; recupero 0′ e 5′.