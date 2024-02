La Sangiustese non riesce ad invertire la rotta e perde lo scontro diretto per la salvezza in casa del Monturano Campiglione, che sale a quota 15. I rossoblu restano da soli al penultimo posto a quota 12, quattro in più rispetto al fanalino di coda Atletico Azzurra Colli.

In terra fermana termina 4 a 2, vani i gol ospiti di Marini e Handzic, al cospetto del poker locale siglato da Islami (doppietta), Nacciarriti e Adami. La squadra di Giandomenico, che in settimana si è definitivamente separato dall’attaccante Santiago Minella e ha tesserato l’esterno destro classe 2005 Tommaso Gaspari, domenica prossima ospiterà fra le mura amiche la Jesina.

La cronaca. Pronti via e al 7′ il Monturano Campiglione sblocca il risultato: sugli sviluppi di una punizione laterale è Islami ad avventarsi sulla ribattuta e spedire in fondo al sacco. Al 10′ Cingolani risponde presente sul colpo di testa di Nacciarriti. Al 24’ pericolosa la Sangiustese con Trillini dopo una bella palla difesa in area da Tombolini. Il pareggio è nell’aria e arriva il minuto seguente: dal limite dell’area Marini trova una traiettoria perfetta che si insacca all’angolino.

Neanche il tempo di esultare e riassestarsi che i rossoblu di Giandomenico vanno di nuovo sotto: alla mezz’ora Moretti supera Calcabrini e mette al centro per la rasoiata vincente di Nacciarriti. Un giro di lancette e Sfasciabasti ha l’occasione per il pareggio ma la sua conclusione termina fuori. Ed ecco al 35’ il tris locale sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Adami fulmina Cingolani.

Ad inizio ripresa prova subito Sfasciabasti, Finucci di testa sventa. Al 5’ Omiccioli schiaccia la conclusione dal limite. Dieci minuti più tardi primo corner per la Sangiustese, Isidori blocca l’incornata di Sabatini. Al 18’ smorzata la conclusione di Tulli. Gli ospiti ci provano senza più impensierire il portiere locale. Al 31’ Islami da due passi manda fuori bersaglio. Il centrocampista del Monturano Campiglione trova la porta al 42’ quando trova la doppietta personale. Nel recupero Handzic su punizione rende meno amaro il passivo e sigla il definitivo 4 a 2.

Il tabellino:

MONTURANO CAMPIGLIONE (4-3-3): Isidori; Paniconi, De Carolis, Finucci, Adami; Islami, Nacciarriti (34’ s.t. Rotondo), Loviso; Tracanna (43’ s.t. Bernacchini), Bracalente (43’ s.t. Domi), Moretti (34’ s.t. Alouam). A disp.: Fall, Frinconi, Muzi, Bernacchini, Smerilli, Ezzaitouni. All.: Stefano Cuccù.

SANGIUSTESE (4-3-1-2): Cingolani; Calcabrini (1’ s.t. Vieira) Sabatini, Sopranzetti (1’ s.t. Monachesi), Tombolini; Sfasciabasti, Omiccioli, Marini; Trillini (1’ s.t. Palmieri); Tulli, Del Brutto (1’ s.t. Handzic). A disp.: Monti, Ferrari, Lattanzi, Formentini, Del Gobbo. All.: Andrea Mercanti (Luigi Giandomenico squalificato).

TERNA ARBITRALE: Framba di Torino (Sannucci di Macerata – Longarini di Macerata).

RETI: 7’ p.t. e 42’ s.t. Islami, 25’ p.t. Marini, 30’ p.t. Nacciarriti, 35’ p.t. Adami, 47’ s.t. Handzic.

NOTE: ammoniti Alouam, Tombolini e Tracanna. Corner 5-3. Recupero: 3′ (1′ + 2′).