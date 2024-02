Un gol di Morazzini intorno alla metà del primo tempo regala al Montefano un prezioso successo nello scontro diretto per i playoff contro il Castelfidardo. Al Carotti di Jesi, invece, il Tolentino non riesce ad andare oltre l’1 a 1 con i leoncelli padroni di casa: nella ripresa il biancorosso Cordella (freddo sul dischetto di rigore, fallo causato da un tocco di mano in area del cremisi Bracciatelli) risponde a Cardinali (a segno nella prima frazione imbeccato da una bella giocata di Borrelli sulla fascia). La squadra di Possanzini sale a quota 28 ed è a soli due punti dagli spareggi promozione, in lotta con moltissime altre squadre. Al Dell’Immacolata termina 1 a 0 per i viola di Mariani, che agganciano a quota 32 il Chiesanuova (2-2 con l’Urbania), una lunghezza dietro la coppia K-Sport Montecchio Gallo e Montegranaro. Montefano e Tolentino si affronteranno domenica prossima al Della Vittoria, per un derby di alta classifica.

La cronaca di Montefano – Castelfidardo. Subito un paio di occasioni in avvio di gara. Dopo appena due minuti Sindic mette in mezzo per Pjetri che spedisce a lato. All’8′ termina fuori anche il tentativo di Braconi. Il match torna a regalare emozioni a ridosso della mezz’ora, quando il Montefano realizza il gol partita: Palmucci effettua un traversone basso dalla sinistro, il portiere ospite Sarti non è impeccabile, Morazzini si avventa sulla palla e gonfia la rete dell’1 a 0. Un giro di lancette e il Castelfidardo prova la reazione ma Nanapere non impatta bene la sfera e l’occasione sfuma. Al 40′ Miotto non centra lo specchio sulla ribattuta di una punizione biancoverde.

La prima parte di ripresa non regala particolari emozioni. Al 22′ finisce out di un soffio l’incornata di Braconi. Alla mezz’ora ci prova Evangelisti, ma il suo tiro dal limite è alto sopra la traversa. Le speranze di rimonta del Castelfidardo si spengono al 41′, dopo l’espulsione rimediata da Imbriola. Ed ecco che il Montefano vuole chiudere i giochi: al 44′ Sarti chiude lo specchio a Papa, mentre nell’extratime Bonacci spara a lato un diagonale. Al triplice fischio, dopo sette minuti di recupero, è 1 a 0.

ll tabellino di Montefano – Castelfidardo 1-0:

MONTEFANO (3-5-2): David; Postacchini, Monaco, Pjetri; Morazzini (37’s.t. Calamita), Sindic (5’ s.t. Di Matteo), Alla, Palmaucci, G. De Luca (22’ s.t. E. De Luca); Latini (33’ s.t. Bonacci), Dell’Aquila (26′ s.t. Papa). All.: Mariani.

CASTELFIDARDO (3-5-2): Sarti; Morganti, Imbriola, Rotondo; Pedini (1’ s.t. Kurti), Miotto (48’ s.t. L. Graciotti), Nacciarriti (28’ s.t. Evangelisti), Guella, Fabbri; Braconi, Nanapere. All.: Giuliodori.

ARBITRO: Chiarlotti di Macerata.

RETE: 27’pt Morazzini.

NOTE: ammoniti: Rotondo, Dell’Aquila, Palmucci, Morganti, Orlietti (dalla panchina), Mariani (allenatore Montefano). Espulso: 41’st Imbriola, 48’st Fabiani (dalla panchina). Recupero: 11′ (4′ – 7′).

Il tabellino di Jesina – Tolentino 1-1:

JESINA: Pistola, Grillo, Giovannini, Zandri, Capomaggio, Lucarini, Chacana, Zagaglia, Cordella, Belkaid, Giunti. A disp.: Salsano, Brega, Dentice, Bugatti, Marcucci, Ottaviani, Nazzarelli, Baah Donkor, Kouentchi. All.: Strappini.

TOLENTINO: Orsini, Tomassetti, Balbo, Mercurio, Ugolini, Bracciatelli, Cancelli, Santoro, Cardinali, Borrelli, Garcia. A disp.: Bucosse, Di Biagio, Mariani, Giuggiolini, Nasic, Valentini, Gabrielli, Salvucci, Moscati. All.: Possanzini.

TERNA ARBITRALE: Chiacchiarelli di San Benedetto (Marchei di Ascoli – Di Tella di Ancona)

RETI: 25′ p.t. Cardinali, 26′ s.t. Cordella.