Il Banca Macerata Forum apre le porte per l’esordio casalingo nella Pool Promozione per la CBF Balducci Macerata che domani (ore 17) riceve la visita della Cda Volley Talmassons Fvg nella seconda giornata della seconda fase della Serie A2 Tigotà. Dopo la sconfitta a Perugia nel big match domenica scorsa, Fiesoli e compagne vogliono riscattarsi di fronte ai propri tifosi per consolidarsi nella zona playoff e respingere l’assalto delle friulane, attualmente a -8 in classifica dalle maceratesi. Le avversarie arrivano dalla vittoria al tie break con Cremona nella prima giornata e dalla secca sconfitta di mercoledì scorso nella Semifinale di Coppa Italia giocata a Perugia: sicuramente scenderanno in campo nelle Marche per provare a recuperare punti verso la zona Playoff. Massima concentrazione in casa CBF Balducci HR per provare a continuare a restare in alto: il secondo posto occupato da Busto Arsizio è

«Domenica sarà un esordio importantissimo in casa nella Pool Promozione e sicuramente sarà difficile – dice la schiacciatrice Fiesoli – come tutte le gare di questa seconda fase. Talmassons, nonostante la sconfitta di mercoledì scorso in Coppa Italia a Perugia, viene da una vittoria contro Cremona nella prima gara della Pool Promozione e vorrà recuperare punti per agganciare la zona Playoff. È una squadra attrezzata ma noi in casa, davanti al nostro pubblico, riusciamo a esprimerci ancora meglio. Quindi dopo il ko di Perugia ripartiamo da questo appuntamento, stiamo lavoriamo con intensità, pronte per continuare a prendere punti e regalare un’altra gioia al nostro pubblico».

«Come squadra abbiamo la testa sulla prossima partita contro Macerata – commenta Leah Hardeman, schiacciatrice Talmassons – Venendo dalla Coppa Italia siamo un po’ delusi ma non possiamo cambiare le partite passate ma imparare da esse e adattarci. Il nostro obiettivo è arrivare ai playoff e continueremo questa ricerca a partire dalla partita di domenica».